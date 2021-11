Ribnitz-Damgarten

Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Ribnitz-Damgartener Weihnachtsmarkt ist abgesagt worden. Das teilten die Stadtverwaltung und der Verein Ribnitzer Innenstadt am Donnerstag mit. Eine Entwicklung, die sich angesichts der sich immer weiter verschärfenden Corona-Lage sowie den damit einhergehenden immer strengeren Regeln abgezeichnet hatte.

Vorpommern-Rügen ist rot

Bereits einen Tag zuvor hatte René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins angedeutet, dass es schwierig werden würde mit der Veranstaltung. Das Problem dabei sei nicht die in Vorpommern-Rügen zuletzt geltende 2G-Regel, die in der Corona-Warnstufe orange für Weihnachtsmärkte gilt. Seit Mittwoch befindet sich der Landkreis in der Corona-Warnstufe rot. Das heißt, dass nach fünf aufeinander folgenden Tagen in dieser Stufe noch strengere Corona-Regeln gelten, unter anderem die 2G-Plus-Regel für Weihnachtsmärkte. Bleibt der Landkreis in der Stufe, würden die Regeln also ab Sonntag gelten.

Da eine Entspannung der Lage nicht abzusehen ist, rechnen der Verein und die Stadt mit einem Einbruch der Besucherzahlen, wenn Genesene und Geimpfte nun auch noch einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Ungeimpfte und Ungenesene sind bei 2G ohnehin ausgeschlossen.

Diese Ansicht, dass Gäste ausbleiben, würden auch die Schausteller teilen. Einige der wichtigsten Schausteller hätten ihre Teilnahme bereits vor der Absage zurückgezogen. Vor allem die Wirtschaftlichkeit sei unter den Voraussetzungen nicht gegeben. „Uns bleibt leider nichts anderes übrig, als den Weihnachtsmarkt abzusagen“, bedauert René Berlin die schmerzliche Entscheidung. Der Innenstadtverein hatte sich im Vorfeld mit der Verwaltung dazu beraten.

Trostpflaster: Läden haben länger auf

Der Weihnachtsmarkt sollte vom 3. bis zum 5. Dezember stattfinden. Erstmals sollte neben einem Teil des Klosterinnenhofes auch die Neue Klosterstraße als Verbindung zur Langen Straße als Veranstaltungsgelände genutzt werden. Die Geschäfte im Zentrum sollten am Samstag, 4. Dezember, auch länger öffnen. Bereits im vergangenen Jahr sollte der Ribnitzer Weihnachtsmarkt mit diesem Konzept stattfinden. Auch damals wurde er coronabedingt abgesagt.

Weihnachtseinkäufe sollen an dem Wochenende dennoch möglich sein. Am Sonnabend werden die Geschäfte bis 18 Uhr öffnen. Auch wird die Lange Straße wie geplant zur Fußgängerzone und dafür von der St. Marien-Kirche bis zum Kaufhaus Stolz gesperrt. Im Einzelhandel gilt in der roten Corona-Stufe allerdings 2G, mit Ausnahme vom Einzelhandel, der die Grundversorgung gewährleistet, wie Lebensmittelgeschäfte, Bücher- und Zeitungshandel, Blumenläden, Weihnachtsbaumverkauf, Bau- und Gartencenter, Apotheken, Drogerien, Tierhandel oder Tankstellen.

