Ribnitz-Damgarten

In den letzten Tagen vor Weihnachten machen sich viele Menschen Gedanken darüber, wie und mit wem sie angesichts der Corona-Regelungen Weihnachten verbringen werden. Wer Risikopatienten um sich haben wird, muss überlegen, wie er diese schützen kann. Neben einer häuslichen Quarantäne und der Einhaltung aller Hygienemaßnahmen besteht die Möglichkeit, sich auf das Virus testen zu lassen – auch ohne Symptome. Die OZ hat nachgefragt, wo das in Ribnitz-Damgarten geht und wann ein Test sinnvoll ist.

Für diejenigen, die einen Corona-Test durchführen lassen müssen oder wollen, ist die erste Anlaufstelle immer der eigene Hausarzt. Patienten, die Symptome haben, sollten sich nicht unangekündigt in der Praxis vorstellen, sondern telefonisch einen Termin vereinbaren. Das ist auch bei der Allgemeinmedizinerin Anne-Babett Witteck der gängige Ablauf. Sie testet auf das Coronavirus: „Wenn meine Patienten Symptome haben, nehmen wir einen Rachenabstrich am Fenster vor. So schützen wir auch die anderen Patienten“, sagt sie.

Corona-Test bei einigen Hausärzten auf eigene Kosten möglich

Sie testet allerdings auch diejenigen, die keine Symptome haben. Möchte einer ihrer Patienten auf Nummer sicher gehen, bietet die Ärztin einen PCR-Test an. Schnelltests gebe es bei ihr nicht. Der Test kostet circa 180 Euro pro Person – eine Privatleistung. Allein der Test und die Auswertung durch das Labor kosten 150 Euro, oben drauf kommen die ärztliche Beratung, der Abstrich und die zu treffenden Hygienemaßnahmen. Bereits am Abend kann Anne-Babett Witteck ihren Patienten das Ergebnis telefonisch mitteilen.

Laut der Ärztin darf grundsätzlich jeder Hausarzt testen, muss es aber nicht. Ob und unter welchen Voraussetzungen der eigene Arzt testet, sollte der Patient telefonisch bei der jeweiligen Praxis abklären.

Und wie viel Sicherheit bietet der Test? Eine Garantie zum Weihnachtsfest coronafrei zusammenzusitzen, hat niemand, so Witteck: „Ein Test, egal ob ein PCR- oder ein Schnelltest, ist immer nur eine Momentaufnahme. Damit weiß der Patient, dass er heute kein Corona hat.“ Schon am nächsten Tag oder in der kommenden Woche – zum Weihnachtsfest – könne es ganz anders aussehen.

Kein Verkauf von Schnelltests an Privatpersonen

In der Praxis von den Allgemeinmedizinerinnen Silke Altmann und Kathrin Kletzin können sich auch die Patienten, die symptomfrei sind, einem PCR-Test unterziehen, heißt es auf OZ-Anfrage. Hier müssten die Kosten in Höhe von 150 Euro ebenfalls selbst gezahlt werden.

Fazit: Die Hausarztpraxen in Ribnitz-Damgarten sind eine mögliche Anlaufstelle für die Patienten. Schnelltests gibt es zumindest bei den Befragten Praxen jedoch keine.

Auch in der Apotheke werden die Corona-Antigen-Schnelltests nicht an Privatpersonen verkauft, so Helma Mehltretter-Huth, Inhaberin der Apotheke „Am Bodden“ in Ribnitz. Zum einen sei es wichtig, dass medizinisches Fachpersonal die Tests richtig durchführt und zum anderen, dass die Ergebnisse korrekt interpretiert werden. Wer gern ältere Verwandte besuchen und schützen möchte, dem empfiehlt die Apothekerin eine häusliche „Vorquarantäne“ von fünf Tagen, kein Besuch bei jeglichen Symptomen und die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen wie das Händewaschen und Desinfizieren sowie korrektes Tragen einer FFP2-Maske. Letztere gebe es in ihrer Apotheke genügend.

Corona-Abstrich im Testzentrum möglich?

Wer sich dennoch mit Test sicherer fühlt, kann auch auf das Corona-Testcenter der Rostocker Firma Centogene zurückgreifen. Dieser erfolgt nach Terminvergabe und kostet 59 Euro. Das Ergebnis soll innerhalb von 24 Stunden nach Probennahme feststehen. Hier werden ausschließlich Patienten ohne Symptome getestet.

Anders sieht das beim Testzentrum des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen aus. Es befindet sich auf dem Gelände des Stralsunder Krankenhauses West (Kastanienweg) und ist das einzige im Landkreis. Abstriche werden dort ausschließlich bei Personen genommen, von denen eine Zuweisung vom Hausarzt oder Gesundheitsamt vorliegt. Geöffnet hat das Testzentrum in Stralsund von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Von Lena-Marie Walter