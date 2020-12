Barth

Am 10. und 11. Dezember wurden im Barther Abstrich-Zentrum über 800 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie Bewohner des Umlandes auf Covid-19 getestet. Die Ergebnisse vom 10. Dezember liegen jetzt vor. Insgesamt seien acht Personen positiv getestet worden, informierte Kreissprecher Olaf Manzke am Sonntag. Sie seien persönlich informiert und in Quarantäne versetzt worden.

Manzke: „Wer also am 10. Dezember in der Vineta-Sportarena in Barth getestet wurde und nicht persönlich vom Gesundheitsamt des Landkreises informiert wurde, ist negativ auf Covid-19 getestet. Diese Personen müssen nicht in Quarantäne bzw. häusliche Isolation - es sei denn, sie gelten als Kontaktpersonen zu an Covid-19 Erkrankten. Auch in diesem Fall erfolgt darüber eine persönliche Information des Gesundheitsamtes.“

Gesundheitsamt informiert nur die positiv getesteten Personen

Die Testergebnisse vom 11. Dezember liegen noch nicht vor, informierte der Kreissprecher weiter. Mit diesen werde im Laufe des 14. Dezember gerechnet. Manzke abschließend: „Auf Grund der Vielzahl der getesteten Personen ist es dem Gesundheitsamt leider nur möglich, die positiv getesteten Personen persönlich zu benachrichtigen.“

Der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig dankte via Facebook allen Bürgerinnen und Bürgern, die an der Testaktion teilgenommen haben und zeigte sich erleichtert. Hellwig: „Schon die Testung am Donnerstag zeigt, so denke ich, dass wir keine hohe Dunkelziffer in unserem Umfeld haben. Das heißt ja erfreulicherweise, dass wir in Barth auch keine über die im Land MV hinaus geltenden Regelungen brauchen.“

Das lokale Testzentrum in Barth wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen in der Vineta-Sport-Arena eingerichtet, weil die Infektionszahlen in der Stadt rasant angestiegen waren. Am vergangenen Mittwoch waren 60 Infizierte gemeldet worden, am Donnerstag waren es 67.

Von Edwin Sternkiker