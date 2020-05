Corona-Virus drückt Auslastung von Ahrenshooper Klinik um gut ein Drittel

Ahrenshoop

Während viele Rehabilitationskliniken während der Corona-Krise schließen mussten, ist die Auslastung der Einrichtung in Ahrenshoop in den vergangenen Wochen kaum unter die 60-Prozent-Marke gesunken. Grund ist der hohe Anteil von Anschlussheilbehandlungen, also einer Therapie nach Herzinfarkt oder Schlaganfall. Diese Behandlungen ließen sich im Vergleich zu Angeboten anderer Reha-Einrichtungen nicht aufschieben.

Derzeit erfolgt schon wieder eine leichte Steigerung der Auslastung, wie Robert Sington sagt. Der Referent der Geschäftsführung betont, dass mit zunehmender Auslastung der Vamed-Klinik auch die Zahl der Kurzarbeiter gesenkt werde. Rund 20 der 150 Beschäftigten wurden mit der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt. Das Unternehmen hat den damit verbundenen Einkommensverlust aufgestockt.

Doch von Normalität in der Reha-Klinik in Ahrenshoop kann in den vergangenen Wochen keine Rede sein. Therapien wurden geändert, das Verpflegungsprogramm über den Haufen geworfen. Gespeist wird in dem großen Speisesaal nun im Fünf-Schicht-System.

Die Tischreihen wurden aufgelöst, jeder Patient erhält einen zugewiesenen Sitzplatz jeweils am Kopfende des Tisches. So hält die Klinikleitung die Patienten auf Abstand zueinander.

Therapien umgestellt

Konsequent umgesetzt werden laut Therapieleiter Frank Schlatz die Vorgaben der Landesregierung, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verhindern. Die sogenannte Brandungstherapie erfolgt sei geraumer Zeit nicht mehr am Strand, sondern ersatzweise in den Außenanlagen der Klinik.

Bewegung an der frischen Luft steht obenan. Außerdem könnten so die verkleinerten Gruppen besser betreut werden. Ein intensiveres Therapieprogramm mit geringeren Wegezeiten zum Strand ermögliche es den Therapeuten, mit geteilten Gruppen in etwa derselben Zeit zu arbeiten wie sonst mit einer größeren Gruppe.

Auch das Nordic Walking, fester Therapiebestandteil, wurde neu geordnet. Die Gehrunden, so Frank Schatz, wurden neu zusammengestellt, Griffe der Stöcke werden regelmäßig desinfiziert, die Handschlaufen nach jedem Gebrauch mit Desinfektionsmitteln gewaschen.

Kontaktpatienten isoliert

Die Bemühungen sind von Erfolg gekrönt. Nur ein Patient mit dem Corona-Virus stammt aus der Reha-Klinik in Ahrenshoop. Festgestellt wurde dessen Infektion Tage nach der Einlieferung in ein Krankenhaus wegen anderer Symptome. In der Reha-Klinik selbst wurden keine Symptome festgestellt, erst nach Einlieferung in ein Krankenhaus. Möglicherweise betroffene Therapeuten sowie zwei festgestellte Kontaktpatienten wurden in Quarantäne geschickt. „Unsere Hygienemaßnahmen haben gegriffen“, sagt der ärztliche Direktor und Chefarzt der Neurologie, Dr. Stefan Höthker.

Zu besonderer Aufregung habe der Vorfall in der Reha-Klinik nicht geführt, sagt Stefan Höthker. „Die Mehrzahl der Patienten war froh hier zu sein“, betont der ärztliche Direktor. Die waren froh, dass die Klinik in der Corona-Krise überhaupt geöffnet hatte. Andere Kliniken ohne unabwendbare Behandlungen sollen nun erst öffnen können. Nur ganz wenige Patienten hätten aufgrund der Quarantäne von Mitpatienten den Aufenthalt abgebrochen.

Steigende Auslastung

Nun stellt sich die Klinikleitung auf eine steigende Auslastung ein. Akut-Kliniken würden nun vermehrt operieren, sagt Stefan Höthker. Dadurch würden auch mehr Patienten nach Ahrenshoop kommen, ist der Chefarzt überzeugt.

Am Tag vor der geplanten Anreise werden die Patienten auf eine mögliche Corona-Infektion gecheckt – per Telefoninterview. Dabei werden verschiedene Risikofaktoren abgefragt. Patienten mit typischen Symptomen könnten umgehend isoliert werden, bis ein Testergebnis vorliege. Das sei in den vergangenen Wochen auch mehrfach praktiziert worden.

Der ärztliche Direktor der Reha-Klinik in Ahrenshoop fürchtet allerdings, dass etliche Notfälle erst gar nicht bekannt würden. So sei die Zahl der in Kliniken eingewiesenen Patienten mit Schlaganfall oder Herzinfarkt deutlich zurückgegangen. „Das ist ein bundesweites Phänomen“, wie Stefan Höthker sagt.

Timo Richter