Ribnitz-Damgarten

Die vierte Corona-Welle noch vor Weihnachten brechen? Das scheint eher unwahrscheinlich. Eine fünfte Welle werde erwartet, wenn sich nicht genug Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen würden, hat es kürzlich geheißen.

Dementsprechend viele Impfangebote werden unterbreitet – mit und ohne vorheriger Terminvereinbarung. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat dazu mehrere mobile Impfteams im Einsatz, die an verschiedenen Orten impfen.

Wann und wo in der Woche vom 13. bis 17. Dezember gegen das Corona-Virus geimpft wird

Stralsund: Der Impfstützpunkt des Landkreises in der Rostocker Chaussee 110 in Stralsund ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, Mittwoch und Donnerstag zusätzlich von 13 bis 17 Uhr und am Freitag zusätzlich von 13 bis 21 Uhr. Sowohl den Impfstoff von Biontech als auch von Moderna gibt es dort. Im Strelapark in Stralsund (Grünhufer Bogen 13-17), wird am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr mit Biontech geimpft. Den Impfstoff von Moderna gibt es hier täglich von 8 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag zusätzlich von 13 bis 17 Uhr sowie am Freitag zusätzlich von 13 bis 20 Uhr.

Ribnitz-Damgarten: Nur mit Termin gibt es eine Impfung mit dem Moderna-Vakzin auch in Ribnitz-Damgarten, und zwar im Begegnungszentrum in der Georg-Adolf-Demmler Straße 6. Am Montag, dem 13. Dezember, wird dort von 12 bis 16 Uhr der Moderna-Impfstoff verimpft.

Sowohl für die Impf-Aktionen in Stralsund als auch jene in Ribnitz-Damgarten müssen Impftermine vereinbart werden – über die Impfhotline des Landes unter Telefon 0385 / 20 27 11 15 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de.

Zingst: Impfen ohne vorherige Terminvereinbarung ist ebenfalls am Montag, dem 13. Dezember, im Experimentarium in Zingst (Seestr. 76) möglich. Dort ist von 10 bis 16 Uhr ein mobiles Impfteam vor Ort.

Born: Keinen Termin braucht, wer sich am Freitag im Sommertheater in Born (Chausseestr. 90) impfen lassen möchte. Dort gibt es den Piks mit dem Moderna-Impfstoff zwischen 14 und 19 Uhr.

Was die Stiko empfiehlt

Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen sind an allen Orten möglich. Der Landkreis Vorpommern-Rügen weist allerdings darauf hin, dass für die Booster-Impfungen in erster Linie die Hausärzte zuständig sind.

Für Booster-Impfungen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland, dass die Zweitimpfung mit einem der Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca sechs Monate her sein soll. Die Einfachimpfung von Johnson & Johnson muss mindestens vier Wochen zurückliegen.

Als Booster-Impfung werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna empfohlen. Personen unter 30 Jahren sollten allerdings ausschließlich mit dem Biontech-Impfstoff geboostert werden. Die Empfehlung zur Auffrischimpfung gilt auch für Schwangere ab dem 2. Trimenon, also ab der 13. Schwangerschaftswoche. Für sie wird als Impfstoff ebenfalls der von Biontech empfohlen.

Von Anja Krüger