Corona: Weihnachtsmarkt in Barth steht auf der Kippe

Barth

Hier ein Stern, da eine Kugel, glänzende Schleifen dürfen natürlich auch nicht fehlen: Mit viel Eifer sind am Freitag die acht Schülerinnen und Schüler der Förderschule „Jan-Amos Komensky“dabei, den Weihnachtsbaum auf dem Barther Markt zu schmücken. Schließlich soll er DAS Schmuckstück des diesjährigen Weihnachtsmarktes am dritten Adventswochenende sein.

Stralsunder Weihnachtsmarkt ist Vorbild

Noch hält die Vinetastadt daran fest: Es soll einen Weihnachtsmarkt vom 17. bis 19. Dezember geben. Tatsächlich aber, so lenkt Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur ein, fällt die finale Entscheidung erst in der Nikolauswoche. „Aber definitiv können sich die Barther und Besucher der Stadt auf viele Highlights in der Adventszeit freuen“, verspricht sie.

Schon für das zweite Adventswochenende kündigt sie eine leuchtende, musikalische Überraschung auf dem Markt an. Mehr möchte sie noch nicht verraten. Und noch hat sie die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass der Weihnachtsmarkt der Vinetastadt stattfindet. „Wir klären gerade ab, ob wir einen Testcontainer bekommen“, berichtet sie. Denn klar dürfte sein, dass die 2G-plus-Regelung für derartige Märkte greifen wird. Bedeutet: In den Genuss von Glühwein, Mutzen und Bratwurst kommen dann nur Corona-Geimpfte und -Genesene, die ein negatives Testergebnis vorweisen können.

„Aber vielleicht geschieht ja auch noch ein Weihnachtswunder – vielleicht entspannt sich die Corona-Lage ja wieder“, sagt die Tourismusmanagerin. Sie habe sich das Konzept vom Stralsunder Weihnachtsmarkt angesehen. Dort kontrollieren die Schausteller die Bescheinigung der Besucher über eine vollständige Corona-Impfung oder Genesung und auch die aktuellen Testergebnisse, die ab Sonnabend dort gefordert werden, wenn Dienstleistungen in Anspruch genommen werden wollen. „Das Konzept finde ich richtig gut“, sagt sie. „Allerdings geht es zu Lasten der Schausteller“, schätzt sie ein. Auch mit ihnen wolle sie reden, bevor eine Entscheidung bezüglich des Barther Weihnachtsmarktes getroffen wird.

Besonderes Weihnachtsflair in Barth-Süd geplant

Definitiv sei sie nicht hoffnungslos. Und es könne sogar von Vorteil sein, dass der Barther Weihnachtsmarkt erst am dritten Adventswochenende stattfinden soll. „Wir können von den Erfahrungen anderer Marktbetreiber profitieren“, begründet sie. Sie wolle den Barthern einfach nicht die Hoffnung nehmen. „Wenn es aber tatsächlich zu einer Absage kommt, haben wir einen Plan B in der Schublade“, sagt sie.

Aktuell ist geplant, dass sich der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vom Markt über die Papenstraße bis hin zum Bogislaw-Platz und Bürgerhaus erstreckt – mit einem ganz besonderen Ambiente – mit vielen leuchtenden Elementen. „Wir haben uns eine Menge überlegt“, sagt sie. So werde beispielsweise der Schneemann Olaf zu Besuch in der Stadt sein. „Und es wird in den nächsten Tagen im Stadtteil Barth-Süd weihnachtlich werden“, berichtet sie, während die Mädchen und Jungen mit Kugeln, Sternen und Schleifen die Nordmanntanne schmücken.

Baum mit Makel ziert eventuell besondere Spitze

Hoch hinaus geht es dazu mit der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt – für die, die sich trauen natürlich. So wie die zierliche, elfjährige Alina, die, obwohl sie längst friert, es sich nicht nehmen lässt, sich vom Stadtelektriker Olaf Schramm bis in die Spitze fahren zu lassen – immerhin rund 12 Meter hoch. Schließlich fehle in der Spitze ein Stern, stellt sie fest. Doch den bekommt die Nordmanntanne noch nicht gleich.

Denn in diesem Jahr möchte auch Olaf Schramm für eine besondere Überraschung sorgen. „Wir haben einen leuchtenden Stern für die Spitze. Eigentlich schon seit Jahren, aber in den vergangenen Jahren war die Spitze des jeweiligen Baumes immer zu weich, um ihn dort anzubringen“, erzählt er.

In diesem Jahr sorgt ein kleiner Makel des Baumes dafür, dass Olaf Schramm den leuchtenden Stern eventuell endlich mal wieder auspacken und anbringen kann – die doppelte Spitze des Baumes, die von unten aus wohl niemandem auffällt. „Aber sie könnte dem Stern eventuell den nötigen Halt geben“, erklärt Schramm.

Von Anja Krüger