Ribnitz-Damgarten/Carlsthal

Birte Buchin ist seit vielen Jahren als Schuhhändlerin in Ribnitz-Damgarten tätig. Ihr Geschäft befindet sich in der Langen Straße 28. „Ich habe zwar sehr viele Stammkunden, dass aber mehr und mehr Menschen per Internet einkaufen, spüre ich wie auch viele andere Ladeninhaber immer stärker.“ Aus diesem Grunde habe sie sich mit der kosmetischen Fußpflege ein zweites Standbein schaffen wollen, sagt die Geschäftsfrau. Diesen Service bietet sie seit Juli letzten Jahres an. Das erwies sich als goldrichtige Entscheidung. Denn während das Schuhgeschäft coronabedingt geschlossen werden musste, konnte sie die kosmetische Fußpflege während des gesamten Lockdowns weiterhin anbieten. „Und dieses Angebot wurde sehr gut angenommen“, erzählt die 55-Jährige.

Nach rund dreimonatigem harten Lockdown dürfen nun ab Montag die Geschäfte im Landkreis Vorpommern-Rügen wieder öffnen. Dank der aktuellen niedrigen Sieben-Tages-Inzidenz der Corona-Infektionen ist das unter den mittlerweile gut eingespielten Hygieneregeln möglich. Termine für einen Geschäftsbesuch müssen nicht extra vereinbart werden. Darüber freue sie sich sehr, zumal die Frühjahrskollektion bereitstehe, sagt die Geschäftsfrau. Eines stehe für sie fest, so Birte Buchin: Auch nach dem Ende von Corona – wann immer das sei – werde sie die kosmetische Fußpflege weiter anbieten.

Corona-Krise traf Kräuterhof hart

Die Corona-Krise stellte auch Jeanette Nadebor, die in Carlsthal einen Kräuterhof betreibt, vor große Herausforderungen. Sowohl im Hofladen als auch im Café herrscht seit Monaten Flaute. Normalerweise finden übers Jahr auch fünf bis sechs Konzerte auf dem Kräuterhof statt. Doch die hatte sie im Coronajahr 2020 komplett absagen müssen. „Es ist schon sehr beängstigend“, sagt Jeanette Nadebor. Einer der wenigen Lichtblicke in der Corona-Pandemie sei der Donnerstagmarkt in Ribnitz-Damgarten, wo sie an ihrem Stand Pfannengerichte anbietet.

Jeanette Nadebor möchte künftig neben Kräutern auch Beet- und Balkonpflanzen sowie Stauden und Schnittblumen auf ihrem Kräuterhof in Carlsthal anbieten. Starten möchte sie damit am Sonnabend, den 6. März. Quelle: privat

Trotz aller Ungewissheit, die nach wie herrscht, will sie jedoch nicht den Kopf in den Sand stecken. Aus diesem Grunde möchte auch sie sich ein zusätzliches Standbein schaffen. Die Idee: Wenn in Corona-Zeiten Blumengeschäfte öffnen dürfen, dann lasse sich das für den Kräuterhof nutzen. Und deshalb wird sie jeweils sonnabends in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zusätzlich zu den Kräutern künftig auch Beet- und Balkonpflanzen sowie Stauden und Schnittblumen anbieten. Start soll am Sonnabend, den 6. März, mit Frühblühern wie Stiefmütterchen, Hornveilchen und Primeln sein. Die stammen aus der benachbarten Gärtnerei von Andreas Damaschke, berichtet Jeanette Nadebor. Corona als Initialzündung für nachbarschaftliche Zusammenarbeit – auch das bringt die Krise hervor.

„Alle, die mal nicht an Corona denken und sich mit Frühblühern Farbe ins Haus und in den Garten holen möchten, sind herzlich eingeladen“, so die gelernte Gärtnerin. Und Kaffee, Kuchen sowie Pfannengerichte zum Mitnehmen gibt es auch.

Vom Tattoo-Studio in den Direktvertrieb

Gab sein Tattoo-Studio in Damgarten auf und vertreibt jetzt Vitalitäts- und Gesundheitsprodukte: Frank Plamp. Quelle: Edwin Sternkiker

Frank Plamp konnte sich über Mangel an Arbeit nicht beklagen. Sein Tattoo-Studio in der Stralsunder Straße 1 im Stadtteil Damgarten lief gut, erzählt er. Sehr gut sogar. Seine Kunden kamen unter anderem aus Rostock, Neubrandenburg, Stralsund, Schwerin, Barth und natürlich Ribnitz-Damgarten. Bevor er sein Studio eröffnete, war er als Haustätowierer unterwegs gewesen, bis nach Hamburg sogar. „Doch dann kam Corona, und damit war Schluss mit dem Tätowieren“.

Der 52-Jährige zog einen Schlussstrich und orientierte sich um. Und vertreibt für ein großes deutsches Unternehmen, das im Direktvertrieb agiert, Vitalitäts- und Gesundheitsprodukte, die man als Drinks zu sich nimmt. „Alles, was ich verkaufe, habe ich selbst ausprobiert“, betont der Damgartener. „Gerade in der Corona-Krise wollen viele Menschen etwas für ihre Gesundheit tun.“

Das Geschäft laufe vor allem über Instagram und Facebook. Seine neue Tätigkeit sichere ihm den Unterhalt und zudem ermögliche sie ihm eine flexible Zeiteinteilung, erzählt er weiter. Die sei ihm sehr wichtig, auch deshalb, weil er sich in seiner Freizeit seit etwa 15 Jahren in Sachen Drogen- und Gewaltprävention engagiert.

Von Edwin Sternkiker