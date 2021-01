Corona in Barth: Das ist das Ergebnis einer großen Testung im Pflegeheim

Barth

Besorgniserregendes Ergebnis einer Corona-Testung in Barth: Ein mobiles Abstrichteam hat am Dienstag in einem Pflegeheim in Barth sämtliche Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung getestet.

Das Ergebnis: 68 der 190 genommenen Abstriche haben ein positives Ergebnis gehabt, wie Stefanie Skock, Pressesprecherin beim Landkreis Vorpommern-Rügen mitteilt. Betroffen seien 58 Bewohner der Einrichtung und zehn Mitarbeiter – sowohl aus dem medizinischen als auch aus dem technischen Bereich.

Betreuung und Versorgung der pflegebedürftigen Menschen muss neu organisiert werden

Am Montag ist seitens des Landkreises festgelegt worden, dass alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung getestet werden, nachdem am Montag bereits 18 Corona-Fälle (15 Bewohner und drei Mitarbeiter) in dem Haus bekannt geworden sind. Bei der Pflege von Menschen lässt sich enger Kontakt mit den Bewohnern nicht vermeiden. Das erklärt auch die hohe Zahl der positiven Testergebnisse.

„Für alle Betroffenen und das Haus gelten nun strenge Quarantänevorschriften“, informiert Stefanie Skock. Gesundheitsamt des Landkreises und die Leitung des Hauses würden nun in enger Abstimmung klären, wie die Versorgung und die Betreuung der pflegebedürftigen Bewohner der Einrichtung organisiert wird. „Parallel laufen die Ermittlungen der Kontaktpersonen der Infizierten“, berichtet die Pressesprecherin des Landkreises.

Ein Besucher brachte das Virus in die Einrichtung

Genau geprüft werden auch die Infektionsketten. „Es ist zwar bekannt, dass der erste Fall auf einen Besucher zurückzuführen ist. Aber es ist noch nicht klar, ob von der Person auch die Gesamtausbreitung in dem Haus ausgeht oder ob es mehrere Indexfälle gibt“, berichtet sie weiter.

Für ein wenig Erleichterung, wenn man überhaupt davon sprechen kann, sorgt die Information, dass alle auf das Coronavirus getesteten Personen, wenn überhaupt, nur leichte Symptome zeigen.

Von Anja Krüger