Corona in Barth: Ergebnisse des zweiten Testtages veröffentlicht

Die Ergebnisse des zweiten Tages des groß angelegten Corona-Tests in Barth sind da. So schlimm, wie mancher möglicherweise befürchtet hat, ist die Situation am Ende nicht geworden. Von den am Freitag getesteten Menschen sind vier positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Damit ist das Virus an beiden Testtagen bei insgesamt zwölf Menschen nachgewiesen worden. Bereits am Donnerstag waren unter den Getesteten acht mit dem Corona-Virus Infizierte.

„Beruhigendes Ergebnis“

„Das ist ein beruhigendes Ergebnis“, sagte Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Beruhigend sei dabei nicht nur die geringe Zahl positiv Getesteter, sondern auch, dass es zuletzt offenbar keine neuen Infektionsquellen als die bislang bekannten gibt. Nach Angaben des Landkreises sind die positiv getesteten Personen „bereits bekannte Kontaktpersonen, hatten in der familiären Häuslichkeit Kontakt zu positiv getesteten Personen oder konnten rückwirkend bekannten Positiv-Fällen zugeordnet werden“.

Bei vier Personen habe der Corona-Test jedoch kein eindeutiges Ergebnis erbracht. Diese vier Menschen wurden am Montag nochmals getestet.

Für die Infizierten hat das Gesundheitsamt häusliche Isolation angeordnet. Darüber hinaus werden deren weitere Kontaktpersonen nun ermittelt.

Der Landkreis hatte Ende vergangener Woche ein lokales temporäres Testzentrum in und an der Vineta-Arena eingerichtet. Am Donnerstag und Freitag wurden hier mehr als 800 Menschen auf freiwilliger Basis auf das Corona-Virus getestet. Hintergrund waren rasant gestiegene Infektionszahlen in der Stadt Barth mit zwischenzeitlich mehr als 65 Infizierten.

Kein Freibrief für die Feiertage

Laut Gesundheitsamt waren diese Fälle verschiedenen Quellen zuzuordnen, unter anderem einer Schule und verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Auch Bewohner der zentralen Asylbewerberunterkunft wurden positiv getestet.

Die relativ geringe Zahl der positiv Getesteten in der Vineta-Arena seien laut Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig jedoch „kein Freibrief für die Feiertage“. Die angeordneten Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen oder auch der harte Lockdown ab Mittwoch seien dennoch erforderlich. „Es ist noch nicht alles wieder gut“, so Hellwig. Die vergangene Woche habe gezeigt, wie schnell die Infektionszahlen explodieren können.

