Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich weitere 169 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus dem aktuellen Tagesbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Samstagnachmittag hervor. Damit liegt die Zahl etwa auf dem Niveau der Vorwoche, als 174 Fälle gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche) klettert leicht um 2,7 auf 61,5. Im Bundesdurchschnitt lag sie (Stand Freitag) bei 76,1.

Zudem wurden zwei Menschen gemeldet, die eine Infektion mit Sars-Cov-2 nicht überlebt haben. Beide stammen aus dem Landkreis Rostock. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Corona Gestorbenen beträgt jetzt 806.

Rostock wieder mit den wenigsten neuen Fällen

In allen Landesteilen gab es eine zweistellige Zahl an Neuinfektionen – außer in Rostock. In der Hansestadt wurden lediglich sechs Ansteckungen gezählt. Die anderen Fälle verteilen sich so: Ludwigslust-Parchim 31, Vorpommern-Greifswald 30, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte je 25, Landkreis Rostock 23, Schwerin 15 und Mecklenburgische Seenplatte 14.

Bei den Inzidenzen in den einzelnen Regionen kommt es zu teilweise deutlichen Sprüngen: So klettert der Wert in den beiden Vorpommern-Kreisen um jeweils 9,8, in Schwerin steigt er um 7,3. Vorpommern-Rügen übersteigt damit die Marke von 35 und liegt jetzt bei 39,8. Positiv: Alle Kreise und kreisfreien Städte haben weniger als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Derzeit gelten 2266 Personen im Land als infiziert, das sind 17 mehr als am Freitag. 216 (-9) von ihnen sind in einer Klinik, 43 (unverändert) werden auf einer Intensivstation versorgt.

Von OZ