Tagesreport - Corona in MV am Samstag: Über 200 Neuinfektionen – Inzidenz in Vorpommern-Rügen bei 138

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich erneut mindestens 215 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Aus zwei Regionen wurden am Sonnabend keine Daten übermittelt. Die landesweite Inzidenz liegt nur noch knapp unter 100.