Prerow

Besonders heftig hat das aktuelle Pandemiegeschehen die Ostsee-Klinik in Prerow erwischt. Insgesamt 30 Menschen – sowohl Patienten als auch Mitarbeiter – sind in den vergangenen Tagen in der Rehaklinik positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. „Es hat uns hart getroffen. Das ist sehr bedauerlich“, sagt Barbara Landwehr, Direktorin der Prerower Klinik.

Dabei hatten sie und ihre Mitarbeiter ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Unter anderem durften Patienten seit Mitte Oktober nur noch mit einem negativen Corona-Test anreisen. Besuche in der Klinik waren ohnehin nicht erlaubt. Ärztliche Untersuchungen bei Anreise oder Fragebögen nach Symptomen gehörten ebenfalls zum Prozedere. Dennoch nun der Ausbruch. „Es passiert, was gerade im ganzen Land passiert. Wir haben damit gerechnet und waren darauf vorbereitet“, sagt Barbara Landwehr.

Anzeige

Überraschendes Ergebnis

Am Freitag waren zwei Patienten, die leichte Symptome hatten, positiv getestet worden. In einer folgenden Testreihe wurden sämtliche Patienten und Mitarbeiter ebenfalls getestet. 28 Mal fiel das Testergebnis positiv aus. Darunter sind fünf Mitarbeiter der Klinik. „Bei der Mehrzahl der Infizierten waren keine Symptome feststellbar. Deshalb hat das Testergebnis uns und auch das Gesundheitsamt überrascht“, so Barbara Landwehr. Auch die Betroffenen selbst hätten sich überrascht gezeigt. Laut Kreissprecher Olaf Manzke seien die Kontaktpersonen ermittelt. „Es wird dafür gesorgt, dass Kontaktketten unterbrochen werden.“

Lesen Sie auch: Umfrage: Breite Zustimmung in MV für Schwesigs Corona-Politik

Seit Freitag ist laut Landwehr das Hygieneteam der Klinik dabei, die Maßnahmen des eigens entwickelten Notfallplans umzusetzen. Die nicht infizierten Mitarbeiter und Patienten seien bei Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln ausreichend gut geschützt. „Ich bin beeindruckt vom Engagement unserer Mitarbeiter“, so Barbara Landwehr. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen sei das Geschehen innerhalb von zwei Tagen unter Kontrolle gebracht worden. „Das Hygieneteam der Klinik arbeitet sehr gut und eng mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen zusammen, alle notwendigen Schutzmaßnahmen wurden eingeleitet, um mögliche Infektionsketten zu unterbinden und eine Weiterverbreitung zu verhindern“, heißt es auch vom Landkreis Vorpommern-Rügen.

Komplizierte Heimreise

Die Infizierten wurden isoliert. Die Rehaklinik wird nun leergezogen. Alle 200 Patienten müssen abreisen. Zunächst verlassen demnach die negativ getesteten Personen Prerow. Laut Landwehr kommen die Patienten aus verschiedenen Region in ganz Deutschland. Für die positiv Getesteten muss der Transport gesondert organisiert werden. „Wir wollen sicherstellen, dass sie unterwegs niemanden anstecken“, so Barbara Landwehr. Laut Olaf Manzke fahren die Betroffenen selbst, wenn sie können, oder werden abholt. In allen Fällen würden die Infizierten belehrt, wie sie sich auf dem Heimweg verhalten sollen. Auch die Gesundheitsämter in den Heimatregionen der Betroffenen werden informiert. Die Infizierten begeben sich dann in häusliche Isolation.

Lesen Sie auch: Diese Rostockerin hat die Corona-Warn-App mitentwickelt

„Es ist bedauerlich, dass unsere Patienten nun ihre Reha unterbrechen müssen“, sagt die Klinik-Chefin. Mit den Kostenträgern sei abgestimmt, dass die Reha-Aufenthalte in der Klinik nachgeholt werden können. Die Prerower Ostsee-Klinik ist auf die Rehabilitation von Patienten mit orthopädischen sowie Atemwegs- und Hauterkrankungen spezialisiert.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Zeitpunkt der Wiedereröffnung unklar

Wann die Klinik wieder geöffnet wird, werde ebenfalls mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Barbara Landwehr hofft, dass Ende November wieder Patienten empfangen werden können. Unter anderem müssen dafür auch alle Mitarbeiter negativ getestet sein. Insgesamt sind in der Ostsee-Klinik 103 Menschen beschäftigt.

Wie das Coronavirus trotz der Schutzvorkehrungen im Vorfeld in die Klinik hineingetragen werden konnte, sei unklar. Die im zweiten Testdurchlauf ermittelten 28 Infizierten hätten nicht miteinander in Verbindung gestanden. Allerdings können die Patienten während der Reha-Zeit die Klinik auch verlassen und würden laut Landwehr beispielsweise Prerow erkunden oder auch nach Stralsund fahren.

Von Robert Niemeyer