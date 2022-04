Corona in Vorpommern-Rügen: Impfen nur noch ohne Termin

Ribnitz-Damgarten

Die Impfpflicht ist zwar abgelehnt worden, das ändert allerdings nichts daran, dass eine Impfung gegen das Corona-Virus vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Auch weiterhin bietet der Landkreis Vorpommern-Rügen deshalb Impftermine im Kreisgebiet an. Vom 11. bis 14. April wird an allen Impfstützpunkten des Landkreises ohne Terminverpflichtung geimpft.

Moderna, Biontech und Novavax

Heißt: In Stralsund wird in der Kalenderwoche 15 täglich von Montag bis Donnerstag, in Bergen auf Rügen und Ribnitz-Damgarten am Montag und Mittwoch sowie in Grimmen am Dienstag und Donnerstag mit den Impfstoffen von Moderna, Biontech und Novavax geimpft. Der Impfstützpunkt ist jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet, die anderen Stützpunkte sind an den genannten Tagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

In Stralsund findet am Montag, 11. April, Kinderimpfen von 9 bis 15 Uhr ohne Termin am neuen Impfstützpunkt in der Lindenallee 63 statt.

Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung können an folgende Email-Adresse gesendet werden: iz-auskunft@lk-vr.de.

Von OZ