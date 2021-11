Ribnitz-Damgarten

Nicht nur die Nachfrage nach Corona-Tests steigt derzeit angesichts der immer strengeren Corona-Regeln. Auch Impfungen werden immer stärker nachgefragt, vor allem Erstimpfungen, aber auch Zweit- und Boosterimpfungen. Teilweise sind Impf-Termine bei Ärzten in der Region Ribnitz-Damgarten erst in etwa zwei Monaten zu bekommen. Kein Wunder also, dass auch die Forderung nach Impfzentren wieder größer wird. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte bereits vor einer Woche angekündigt, auf die Entwicklung zu reagieren. Doch bis zur Umsetzung wird es wohl noch ein paar Tage dauern.

Drei feste Impfzentren geplant

Derzeit sind im Landkreis vor allem mobile Impfteams im Einsatz. Deren Anzahl soll verdoppelt werden. „Wir werden die Anzahl der mobilen Impfteams von drei auf sechs erhöhen und weiterhin an den bisher genutzten Orten in den Gemeinden vor Ort sein“, teilt Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises, mit. Impfzentren seien außerdem geplant, und zwar in Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten. Die genauen Standorte werde der Landkreis noch bekanntgeben. Zumindest in Ribnitz-Damgarten heißt es aus der Stadtverwaltung, dass wieder das Begegnungszentrum in Ribnitz West als Impfzentrum genutzt werden soll.

Ab wann und zu welchen Öffnungszeiten stehe jedoch noch nicht fest. Es soll an den drei zentralen Orten jedoch an mehreren Tagen pro Woche geimpft werden. Zudem werde das Impfangebot in Stralsund erweitert. Grundsätzlich seien aber die Hausärzte erste Ansprechpartner, wenn es um die Impfung geht.

Impfquote unter dem Durchschnitt

Die Impfquote im Landkreis Vorpommern-Rügen bewegt sich wahrscheinlich ein wenig unter dem Landesdurchschnitt MV. Der liegt laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 66,7 Prozent in der Kategorie vollständig Geimpfte. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 68,4 Prozent (Stand 27. November). Für den Landkreis Vorpommern-Rügen teilt das Lagus eine Quote von 65 Prozent bei den vollständig Geimpften mit.

Hier wird in dieser Woche geimpft In der 48. Kalenderwoche vom 29. November bis zum 3. Dezember bietet der Landkreis Vorpommern-Rügen an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten Impfungen gegen das Corona-Virus an. Impfstützpunkt Stralsund, Rostocker Chaussee 110, nur mit Termin: Montag bis Freitag, 8-12 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag, 13-17 Uhr (alle Tage nur mit Termin, Impfstoffe Biontech und Moderna). Strelapark Stralsund, Grünhufer Bogen 13-17: Montag (ohne Termin), 10-16 Uhr, Mittwoch (mit Termin) und Freitag (ohne Termin), 9-12 und 13-16.30 Uhr (nur Biontech). Zingst, Villa Ruh, Strandstraße 11: Mittwoch, 12-16 Uhr (nur mit Termin, nur Biontech). Sellin, Freizeitzentrum, Siedlung 50: Mittwoch, 12-16 Uhr (ohne Termin, nur Moderna) Richtenberg, Kulturhaus, Wasserstraße 34: Donnerstag, 12-16 Uhr (ohne Termin, nur Moderna) Dierhagen, Haus des Gastes, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2: Montag, 12-16 Uhr (ohne Termin, nur Moderna) Darüber hinaus bietet auch die Stadt Marlow gemeinsam mit der Gemeinschaftspraxis von Dr. Eska wieder Impftermine an. Am 3., 10. und 17. Dezember wird von 13 bis 17 Uhr in der Großen Teichstraße 22 geimpft. Termine können Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr unter Telefon 0170/820 51 66 reserviert werden.

Allerdings ist diese Zahl nur bedingt belastbar, da bei den Impfungen nicht erfasst wird, wo die Patienten herkommen, sondern nur, wo sie geimpft worden sind. Im Wortlaut heißt es vom Robert-Koch-Institut: „Anhand der Postleitzahl der impfenden Stelle lässt sich keine Impfquote auf Landkreisebene berechnen, da Geimpfte ihren Wohnsitz auch in anderen Landkreisen als dem Landkreis der impfenden Stelle haben können. Der Anteil der in einem Landkreis ansässigen Geimpften ist daher auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht ermittelbar.“

Deshalb dürfte die Quote von 65 Prozent höchstens ein Indiz sein, da sie lediglich aussagt, wie viele Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Vorpommern-Rügen geimpft wurden. Ob diese alle hier leben oder beispielsweise sich als Urlauber hier haben impfen lassen, ist unklar.

Impftermine gibt es bei den Hausärzten oder über die öffentliche Impfhotline des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter Telefon 0385/202 71 115.

Von Robert Niemeyer