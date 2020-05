Ribnitz-Damgarten

Zwischen 500 000 und 750 000 Kubikmeter Trinkwasser verbrauchen die Gäste in der Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst pro Jahr, sagt Hans Köhler. Das sei eine Größenordnung, die in der Gesamtbilanz außerordentlich stark ins Gewicht fällt, so der Geschäftsführer Wasser und Abwasser GmbH „ Boddenland“ Ribnitz-Damgarten weiter. Durch den seit vielen Jahren boomenden Tourismus habe es seit 20 Jahren einen jährlichen Zuwachs von rund 30 000 Kubikmeter gegeben. In Zahlen liest sich das so: Wurden 1998 insgesamt 2,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser gefördert, so waren es 2018 rund 3,5 Millionen Kubikmeter.

Keine Urlauber, kein Wasserverbrauch

Doch nun hat die Corona-Krise für eine deutliche Delle gesorgt. Keine Urlauber – kein Wasserbrauch. Nach der Schließung von Hotels, Pensionen, Restaurants und Gaststätten ist der Gesamtwasserbrauch deutlich zurückgegangen. Im April wurden gegenüber dem Vergleichsmonat des letzten Jahres etwa 37 000 Kubikmeter weniger gefördert. „Die damit verbundenen Einnahmeausfälle durch Einsparungen zu kompensieren ist kaum möglich, denn 80 Prozent der Kosten sind Fixkosten. Den Rohrleitungen ist völlig egal, ob ein, zehn oder hundert Kubikmeter Wasser durch sie hindurchfließen. Die Fixkosten bleiben die gleichen“, bringt es der Boddenland-Geschäftsführer bildhaft auf den Punkt.

Immerhin einen Lichtblick gab es im April. Für den sorgten Kleingärtner und Gartenbesitzer im südlichen Teil des Versorgungsgebietes der „ Boddenland“. Da der April sehr trocken gewesen sei, hätten viele von ihnen fleißig bewässert, so der Geschäftsführer. Das habe man in den Wasserwerken Alt Guthendorf, Grünheide, Hessenburg, Kuhlrade und Lüdershagen deutlich registrieren können. Zum Teil konnten damit die Ausfälle in der Urlaubsregion Fischland, Darß und Zingst kompensiert werden.

Investitionen werden wie geplant umgesetzt

Der Geschäftsführer der „ Boddenland“ hofft auf die nun erfolgten Lockerungen in der Tourismusbranche. Da die Hotels und Ferienanlagen in Mecklenburg-Vorpommern aber nur zu 60 Prozent ausgelastet werden dürfen, sei vorauszusehen, dass auch in den kommenden Monaten von den Urlaubern weniger Wasser verbraucht wird, aber einen solchen Rückgang wie im April werde es hoffentlich nicht mehr geben, so Köhler.

Hat der Rückgang des Verbrauchs Auswirkungen auf den Wasserpreis? Hans Köhler: „Wir haben unseren Preis für die Jahre von 2020 bis 2023 kalkuliert. Als die Kalkulation aufgestellt wurde, war von Corona noch nichts zu spüren. Am Ende des Jahres wissen wir, wie viel Wasser wir verkauft haben, dann muss geschaut werden, ob nachjustiert werden muss. Derzeit ist jedenfalls nicht geplant, den Preis zu erhöhen.“ Im Übrigen habe man gut gewirtschaftet und konnte in den Jahren 2018 und 2019 Rücklagen bilden. Dieses Polster schaffe einen gewissen Spielraum, um die negativen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern.

Trotz Corona sollen Investitionen in diesem Jahr so wie geplant umgesetzt werden. Insgesamt werden wieder rund vier Millionen Euro investiert, bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Rund zwei Millionen Euro sind für die Rekonstruktion des Leitungsnetzes und 400 000 Euro für den Rohrnetz-Neubau vorgesehen. Weitere 500 000 Euro sollen in die Rekonstruktion und Ersatz von Pumpen sowie anderen technischen Anlageteilen in den Wasserwerken investiert worden. Die Sanierung und Erneuerung des Leitungsnetzes bleibe eine Daueraufgabe, sagt der Boddenland-Geschäftsführer. Gegenwärtig liege der Sanierungsstand bei den Trinkwasser-Versorgungsleitungen bei 51 Prozent, bei den Rohwasserleitungen betrage dieser Anteil 47 Prozent.

Von Edwin Sternkiker