Prerow

Um im Wettbewerb um die besten Rettungsschwimmer die Nase vorn zu haben, verfolgt die Ortsgruppe Prerow der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) einen ehrgeizigen Plan: In dem Ostseebad soll ein eigenes Schulungszentrum entstehen. Vorstellen kann sich das der Vorsitzende der Prerower Rettungsschwimmer, Uwe Jahn, in einem Ersatzbau für den einstigen Indoor-Spielplatz „Möwentreff“ nahe der Seebrücke.

Nach der Pleite der Unternehmung, einem Brand und Besitzerwechsel ist das riesige Objekt an die Kommune zurückgefallen. Schon im vergangenen Jahr hat ein Gutachten zu dem Bauwerk ein vernichtendes Urteil gefällt. Wirtschaftlich ist das Objekt nicht zu betreiben, zitiert der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) aus der Expertise. Damit scheint ein Abriss der Immobilie fast schon festzustehen.

Kommune will Grundstück ausschreiben

Innerhalb der Gemeindevertretung besteht die Absicht, das „Möwentreff“-Grundstück in Erbbaupacht zu vergeben, so der Bürgermeister. Eine Ausschreibung solle in Kürze erfolgen. Ob das Gebäude dann tatsächlich abgerissen wird, steht laut René Roloff noch in den Sternen. Mit künftigen Bewerbern werde selbstverständlich über die geplante Nutzung gesprochen. „Ich sehe auf jeden Fall Bedarf für Angebote zur Verbesserung der Infrastruktur an der Stelle“, sagt der Prerower Bürgermeister auf Nachfrage.

Dazu könnte auch ein Schulungszentrum für die Rettungsschwimmer zählen. Dem Leiter der Prerower DLRG-Ortsgruppe jedenfalls würde schon ein ausreichend bemessener Raum in dem Neubau reichen. Dazu, so der Wunsch Uwe Jahns, seien neue Lagermöglichkeiten notwendig. Derzeit verstauen die Rettungsschwimmer ihre Ausrüstung in zwei Containern hinter dem einstigen „Möwentreff“.

Theorie und Praxis nah beieinander

Aktuell reisten die Wasserretter „wie ein Wanderzirkus durch das Ostseebad“, um an verschiedenen Orten Schulungen durchführen zu können. Uwe Jahn hofft künftig auf mehr Kontinuität für einen Standort bei Schulungsmaßnahmen. Gerade gegen die Konkurrenz, beispielsweise mit der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes, aber auch anderen Einsatzgebieten für Rettungsschwimmer etwa an der deutschen Nordseeküste, sieht der Ortsgruppen-Chef ein gutes Schulungsangebot als Faustpfand für qualifizierte Einsatzkräfte.

Ein strandnaher Schulungsraum lasse es zu, die Theorie umgehend in der Praxis zu trainieren. „Wir haben nicht nur den Anspruch, gute Leute am Strand zu haben. Wir wollen die Besten“, sagt Uwe Jahn. Er weiß aber auch, dass die Einrichtung eines kleinen Schulungszentrums in einem Neubau noch Zukunftsmusik ist.

Unterstützung für Ausrüstungserneuerung

Konkreter ist da die geplante Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Unterstützt haben das auch Patientinnen und Patienten der Ostseeklinik in Prerow. Während der diesjährigen Weihnachtsaktion – gegen eine Spende kann ein Wunsch an dem Baum in der Einrichtung befestigt werden, der dann auch in Erfüllung geht – kamen 350 Euro zusammen. Klinikdirektorin Barbara Landwehr sowie der ärztliche Direktor und Chefarzt der Orthopädie Dr. Ulrich Morlock, haben den Erlös der Aktion jüngst an den Leiter der Prerower DLRG-Ortsgruppe sowie den Rettungsschwimmer René Alm überreicht.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Spendengeld der Ostseeklinik fließt in die laufende Erneuerung von Ausrüstung und Rettungsmitteln wie der Rettungsbretter. Diese Boards haben laut Uwe Jahn eine Lebensdauer von nur wenigen Jahren und müssen in der Folge regelmäßig ersetzt werden. Zuletzt hatten die Prerower Rettungsschwimmer ein Board an den Boddenstrand in Wieck verlegt, sodass im Falle eines Falles ein Rettungsmittel zur Verfügung steht.

Schnelle Zahlungsunfähigkeit

Nur sechs Monate nach der Eröffnung des größten Spielzimmers auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst im Jahr 2010 musste der Investor Zahlungsunfähigkeit anmelden. Nach einem Brand vier Jahre später hat sich weder in noch an dem Gebäude irgendetwas getan.

Von Timo Richter