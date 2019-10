Da schau her: weitere Auszeichnungen fürs Strandhotel Fischland in Dierhagen

Dierhagen

Neue Auszeichnungen für das Strandhotel Fischland: Der „Große Restaurant- und Hotel-Guide“ empfiehlt das Hotel in seiner neuen Ausgabe für das kommende Jahr als bestes Sport- und Gesundheitshotel des Jahres. Außerdem wird in dem Ranking Sternekoch Pierre Nippkow als Aufsteiger des Jahres gefeiert. Herausgeber Dr. Dieter Tippenhauer, ehemaliger Fußball-Bundesligatrainer, überreichte die Urkunden am Montag höchstpersönlich. „Für uns gilt Pierre Nippkow als einer der Top-Performer der vergangenen zwölf Monate, der überzeugend einen weiteren Schritt in Richtung Spitze der besten Köche in Deutschland gemacht hat“, sagte Tippenhauer. Dass Sport im Freizeitbereich „Meerzeit“ zum Mittelpunkt gemacht werde, war dem Herausgeber die Auszeichnung wert. Hoteldirektorin Isolde Heinz sieht die Begeisterung für die Mitarbeiter als wichtigsten Baustein für einen solchen Erfolg. „Immer dranbleiben“, lautet ihre Devise, um Beschäftigte zu Höchstleistungen zu motivieren. Gerade erst war das Hotel im „Relax Guide Deutschland 2020“ zu einem der besten 20 Wellnesshotels in Deutschland gekürt worden.

Von Timo Richter