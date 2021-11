Dändorf 1945: Seekiste unterm Misthaufen bleibt von Russen unentdeckt

Dändorf

Das „große“ Zeitgeschehen spiegelt sich auch in den Dörfern nördlich des mecklenburgischen Ribnitz wieder. Unaufhaltsam rückt die Rote Armee im Frühjahr 1945 auf deutschem Boden vor. Am 1. Mai erreichen die Armeen der 2. Weißrussischen Front die Stadt Rostock, am folgenden Tag werden die Küstenorte besetzt.

Dändorf hat bis dahin keine Zerstörungen erfahren. Der Krieg prägt und beeinflusst das dörfliche Leben, weil alle kriegsverwendungsfähigen Männer eingezogen sind. Zum Ausgleich der fehlenden Arbeitskräfte werden den größeren Höfen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene zugeteilt. Zum Kriegsende sind ihrer 16 im Ort gemeldet, die überwiegend aus Polen und der Ukraine stammen.

Insgesamt beherbergt Dändorf im April 1945 neben seinen ungefähr 250 Einwohnern etwa 500 Flüchtlinge. Alle Häuser sind zwangsläufig völlig überfüllt. So leben in der Büdnerei 49 (Neue Reihe 4) zeitweise bis zu 32 Personen, überwiegend Frauen und Kinder.

„Verräterisches“ wurde vergraben oder verbrannt

Anfangs hofft man noch, dass der „russische“ Vormarsch die abgelegene Halbinsel verschonen würde. Mit dem Gerücht, Hermann Göring halte sich im Darßer Wald auf, gibt man sich dieser Illusion nicht mehr hin. Spätestens als es dann am 29. April heißt, dass die „Russen“ vor Stralsund sind, beginnt man die Wertsachen wie auch alles „Verräterische“ zu vergraben oder zu verbrennen.

Viele Familien vernichten sogar sämtliche Fotoalben. Ausdruck großer Angst. Alles ist in Auflösung begriffen. Am 30. April verbrennen deutsche Soldaten auf der heutigen Bäderstraße ihre Fahrzeuge und versuchen unterzutauchen. Dändorfer helfen mit Zivilkleidung aus. Im Gegenzug bekommen sie Lebensmittel aus Wehrmachtsbeständen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 2. Mai treffen die ersten Einheiten der Roten Armee in Dändorf ein. Der Treck zieht die gepflasterte Dorfstraße hinunter bis zum Hafen. Hier, am Ende des Dorfes, schlagen sie ihr Hauptlager in „Borchards Garten“ auf, einer größeren Freifläche zum Bodden hin. Das dortige Lager hat für mehrere Wochen Bestand.

Armbanduhren waren beliebte Trophäen

Unmittelbar nach ihrer Ankunft finden die gefürchteten Durchsuchungen statt. Viele „Russen“ greifen als Erstes an die Handgelenke, auf der Suche nach Armbanduhren. So mancher Soldat hat bereits nach kurzer Zeit seinen ganzen Arm voller Uhren. Beliebte Trophäen. Die Häuser werden komplett durchkämmt, einschließlich der Öfen und Küchenherde.

Das Vergraben der Wertgegenstände ist den Soldaten offensichtlich bekannt, denn sie überprüfen die Grundstücke mit Säbeln, die sie in den Erdboden stechen. Und sie sind erfolgreich, finden fast alles. In der Büdnerei 49 bleibt lediglich eine Seekiste mit Wintermänteln und Porzellan unentdeckt. Sie harrt geduldig unter dem Misthaufen aus.

Am nächsten Tag folgen die Einquartierungen. Können die Bewohner der Neuen Reihe in den ersten Tagen noch in ihren Häusern verbleiben, erhalten sie am 7. Mai den Befehl zur Räumung. Alle Bewohner müssen ihre Häuser verlassen und sich nach einer anderen Unterkunft umsehen. Die Straße wird komplett mit Schranken abgeriegelt. Kurz darauf ereilt auch die Bewohner im unteren Teil vom See-Ende dieses Schicksal.

Seit 6. Mai 1945 galt Ausgangssperre

Seit dem 6. Mai gibt es eine Ausgangssperre. Damit verbietet der Ortskommandant allen Deutschen, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr die Häuser zu verlassen. Weiterhin darf man sich außerhalb der Dorfgrenzen nur mit Passierschein bewegen. Die Absperrung wird zwei Wochen aufrechterhalten.

Aber auch für die „russischen“ Soldaten gelten Regeln, die der Kommandant überwacht. So ist eine Beschlagnahme von Zimmern auf eigene Faust nicht erlaubt. Der Sitz der Kommandantur scheint in jener Zeit gewechselt zu haben. Sie wird unter anderem in der Büdnerei 6 (See-Ende 3) und in der Büdnerei 49 eingerichtet.

Von Guido Keil