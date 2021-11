Dändorf: Ab Mai 1945 gehören russische Soldaten zum Dorfbild

Dändorf

Der Zweite Weltkrieg ist verloren. Russische Soldaten gehören nun auch zum Bild von Dändorf. Großes Interesse seitens der Soldaten besteht an Fahrräder. Viele von ihnen lernen erst vor Ort das Radfahren und fahren recht abenteuerlich die Neue Reihe hoch und runter. Die wenigen motorisierten Fahrzeuge werden beschlagnahmt. Lediglich der dreirädrige „Tempo“ der Gärtnerei bleibt verschont, weil bereits die erste russische Fahrübung im Straßengraben endet. Die Räder werden kurzweg abmontiert und mitgenommen. Der Wagen selbst bleibt zurück und leistet der Firma in den Nachkriegsjahren wertvolle Dienste.

Pro Tag wird eine Kuh für Soldaten geschlachtet

Am Ende der Straße stehen im Vorgarten der Büdnerei 52 (Neue Reihe 7) vier Feldküchen, in denen gekocht wird. Geschlachtet wird gleich vor Ort. Der Verbrauch liegt bei einer Kuh pro Tag. Unvermeidlich entstehen immer wieder Spannungen zwischen Russen und Deutschen, die glücklicherweise in den seltensten Fällen eskalieren. So entreißt ein Einwohner einem Soldaten die gute Kleiderbürste der Familie, die dieser gerade als Pferdebürste verwendet. Das Entreißen erweckt jedoch den Eindruck, als wolle er den Besatzer schlagen. Infolgedessen muss ein Großteil der Dändorfer Einwohnerschaft antreten und wird verwarnt. Ein erneutes Fehlverhalten einzelner hätte eine Bestrafung der gesamten Dorfgemeinschaft zur Folge.

Besonders die Frauen durchleiden die Zeit der Besatzung voller Angst. Zwar heißt es offiziell, dass Übergriffe und Vergewaltigung deutscher Frauen mit öffentlichen Auspeitschungen bestraft werden, was aber leider oft nicht zur Abschreckung reicht. Die Mädchen und Frauen verstecken sich, laufen weg, machen sich möglichst unansehnlich und hässlich. Zu oft leider vergeblich.

Der überwiegende Teil der Soldaten zieht bereits am 2. Juni wieder ab. Die Pferdegespanne sind mit requiriertem Gut wie Möbelstücken, Nähmaschinen, Töpfen, Pfannen und Eimern beladen. Das traurige Ende bilden sieben Särge – die Soldaten hatten sich an Methylalkohol vergiftet.

Am 13. Juni können die Bewohner der Neuen Reihe in ihre Häuser zurückkehren. Überall herrscht das reinste Chaos. Stühle, Kochtöpfe, Bücher, Geschirr, Besteck, Einweckgläser – alles liegt in den Häusern und auf den Grundstücken verstreut herum. Vieles ist kaputt und zertreten. Das Aufräumen begleitet ein reger Austausch zwischen den Nachbarn, jeder schaut, dass er seine Sachen wieder zusammenbekommt.

Bis zu 700 Militärangehörige waren im Dorf stationiert

In den kommenden Monaten ziehen immer wieder Militärangehörige ab oder es kommen neue. Schließlich kann kein Dorfbewohner mehr nachvollziehen, ob es immer die gleichen oder andere Soldaten sind. Mindestens zweimal werden auch deutsche Männer mitgenommen. Gelegentlich gelingt einzelnen von ihnen unterwegs die Flucht und sie kehren ins Dorf zurück. Was sie aber nicht davor bewahrt, ein weiteres Mal abgeholt zu werden. So ergeht es auch dem Gärtner Lewerenz. Beim zweiten Mal ist der Treck bereits bei Gnoien. Nach einer Übernachtung in einer Scheune versteckt er sich am Morgen tief im Heu. Beim Aufbruch bleibt er unbemerkt, obwohl die Soldaten mit einem Säbel überprüft hatten, dass sich keiner der deutschen Männer im Heu versteckt hält.

Es wird Monate dauern, bis auch die letzten Russen Dändorf verlassen haben. Zeitweilig sollen ca. 700 Militärangehörige im Dorf stationiert gewesen sein.

Obwohl die „Russenzeit“ nicht lange währte, wird sie für viele Einwohner zeitlebens eine prägende Erinnerung. Zu einschneidend waren die Erlebnisse, das Leben in ständiger Angst und Sorge, das Gefühl ausgeliefert zu sein.

Von Guido Keil