Dändorf: Heinrich Pieplow führte sein Schiff fast 30 Jahre über die Meere

Dändorf

Zur Hochzeit der Segelschifffahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fuhren viele Kapitäne oft lange Jahre auf ein und demselben Schiff. Dabei kam es auch vor, dass sie dem Schiff sogar Jahrzehnte treu blieben. Es wurde ein Teil ihres Lebens.

Einer dieser Getreuen war der Dändorfer Schiffer Heinrich Pieplow, der seine Brigg „Heinrich Gerdes“ fast 30 Jahre über die Weltmeere führte. Der gebürtige Klockenhäger war 1863, dem Jahr seiner Hochzeit mit Hulda Fretwurst, aber bereits Dändorfer Einwohner. Er wie auch seine Ehefrau stammten aus Schifferfamilien, wobei die Väter zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits nicht mehr lebten.

Die junge Familie Pieplow wohnte im Haus der Mutter Marie Fretwurst, der Büdnerei 43, heute Dorfstraße 22. Hulda war 13 Jahre jünger als ihr Mann und bei der Eheschließung noch keine 18 Jahre alt. 1865 gebar sie ihr erstes Kind. Weitere sollten folgen, wobei letztlich nur drei Mädchen das Erwachsenenalter erreichten. Hulda verstarb 1876 mit nur 30 Jahren, kurz nach der Geburt der kleinen Elise, die aber selbst nur sechs Monate alt wurde. Nach diesen Schicksalsschlägen wurde die Brigg zur Heimat für den Kapitän.

Schiff bestand aus Eichenholz und hatte zwei Masten

Die Brigg „Heinrich Gerdes“ lief im Jahr der Hochzeit des Ehepaars Pieplow vom Stapel der Werft von Joachim Möller in Rostock. Sie wurde in den Jahren 1862/63 gebaut, bestand aus Eichenholz und hatte zwei Masten. Der Raumgehalt war mit 242 RT angegeben. Sie erstreckte sich über eine Länge von 31,20 Meter und maß in der größten Breite 8,28 Meter.

Wer war „Heinrich Gerdes“, der dem Schiff seinem Namen gab? Ein Blick in das Eigentümerverzeichnis des Schiffes bringt Klarheit. Heinrich Joachim Peter Gerdes war ein Rostocker Segelmacher und hatte bereits beim Bau des Schiffes einige Eigentumsanteile (Parten) gezeichnet. Mit Sicherheit war er auch an der Ausstattung der Brigg beteiligt. Größter Anteilseigner war übrigens der Kapitän Heinrich Pieplow selbst, gefolgt vom Schiffsbaumeister Joachim Möller. Ebenso kaufte sich der künftige Reeder L. Burchard & Sohn ein. Weiter beteiligten sich viele Dändorfer Kapitäne mit kleineren Parten, zudem Schiffer aus Klockenhagen und Ribnitz wie auch Kaufleute aus Rostock.

28 Jahre war die Brigg auf allen Weltmeeren unter mecklenburgischer Flagge und unter dem Kommando von Heinrich Pieplow unterwegs. Im April 1891 erreicht die Reederei dann ein vom Kapitän und allen Miteigentümern unterzeichneter Brief, in dem aufgrund der „sehr gedrückten Lage des Frachtgeschäftes und da unser Capt. H. Pieplow auch das Fahren aufzugeben beabsichtigt“ ein Verkauf des Schiffes empfohlen wurde. Die öffentliche Versteigerung fand bereits einen Monat später im Geschäftslokal des Schiffsmaklers Otto Wiggers in Rostock statt.

Löschung im Schiffsregister erfolgte 1892

Reute den Kapitän seine Entscheidung oder plante er gar Alleineigentümer seiner Brigg zu werden? Fakt ist, dass Heinrich Pieplow sich aktiv an der Auktion beteiligte und gleich das erste Gebot mit 3000 Mark abgab. Aber immer wieder wurde er überboten. Auch der seit 1887 das Schiff betreuende Reeder Wilhelm Maack steigerte mit. Pieplows letztes Gebot lag bei 8000 Mark. Den Zuschlag bekam ein Kapitän Lindenberg für 8100 Mark, der dann erklärte, dass er für den Kaufmann und Schiffsmakler Paul Grampp geboten hätte. Ein schwerer Tag für den alten Dändorfer Kapitän.

Die Brigg fuhr noch fast eineinhalb Jahre unter Kapitän W. Hellriegel für den neuen Eigentümer. Es ist bekannt, dass sie 1892 nach Raumö (Finnland) verkauft wurde. Die Löschung aus dem Schiffsregister erfolgte am 10. Dezember 1892.

Heinrich Pieplow lebte noch einige wenige Jahre mit zwei Töchterfamilien in seiner Büdnerei, bevor er im Mai 1896 im Alter von 63 Jahren verstarb.

Von Guido Keil