Dändorf

Das Ansehen Dändorfs als reiches und stolzes Schifferdorf hatte auch eine traurige Kehrseite – das stete Bangen und Hoffen der Daheimgebliebenen auf die glückliche Rückkehr der Ehemänner, Väter und Söhne. Nicht selten war die Hoffnung vergeblich. Beispielgebend hierfür steht das Schicksal des Schiffers Reimar Niemann. Geboren 1848 in einer Wustrower Schifferfamilie, heiratete er 1875 die 23-jährige Dändorfer Schifferstochter Friederike Sophia Ahrens, genannt Friedchen.

Ein Jahr später ehelichte übrigens Friedchens ältere Schwester Clara den Wustrower Schiffer Hans Schröder. Die Verbindung zwischen Angehörigen dieser beiden Dörfer war zu der Zeit keine Seltenheit. Es bestand eine enge Verbundenheit zwischen den Schiffern der Dörfer Dändorf und Wustrow, was sich in den Kopulationsregistern noch gut nachvollziehen lässt.

Ältester Schiffersohn ging mit 13 Jahren auf die erste Reise

Die junge Familie Niemann lebte in der Dändorfer Büdnerei 49, heute Neue Reihe 4. Zwischen 1876 und 1888 wurden ihre fünf Kinder geboren. Der älteste Sohn Friedrich ging „vorkonfirmiert“ bereits 13-jährig mit seinem Vater auf seine erste Reise.

1891 erwarb der Rostocker Reeder Wilhelm Maack das Vollschiff „Pluto“ und vertraute dieses Reimar Niemann als Kapitän an. Die „Pluto“ hatte 1133 Registertonnen, war 65 Meter lang und fast elf Meter breit. Sie war zu diesem Zeitpunkt zwar schon 30 Jahre alt, befand sich aber, da überwiegend aus Eisen gebaut, noch in einem guten Zustand. Die erste Reise unter Rostocker Flagge führte die „Pluto“ nach Australien. Aber die zweite Fahrt sollte schon ihre letzte sein. Im Juni 1892 wurde sie im Dock in Dünkirchen überholt, der Boden gereinigt und mit neuem Anstrich versehen. Am 16. Juli 1892 verließ das Schiff, beladen mit 1700 Tonnen Kohlen, den Hafen von Blyth (England) mit dem Ziel Iquique (Chile). Letztmalig wurde die „Pluto“ noch am 22. August 1892 von der Rostocker Bark „Helen Scott“ gesehen, die von Sydney nach London segelte. Zu dem Zeitpunkt hatte die „Pluto“ bereits den Äquator überschritten. Seitdem galt sie als verschollen.

Mit der „Pluto“ blieben 17 Mann auf See, unter ihnen auch der älteste Sohn des Schiffers, der nunmehr 16-jährige Jungmann Friedrich. Vom nahen Fischland stammte der 2. Steuermann W.G. Krull aus Niehagen.

Ursachen für Untergang ließen sich nicht ermitteln

Noch Generationen später erzählt man sich in der Familie Niemann, dass zum Zeitpunkt, als die „Pluto“ (vermutlich) unterging, ein großes Knacken durch das Gebälk des Dändorfer Niemann’schen Wohnhauses ging. Es war so laut, dass man ins Dachgeschoss ging, um zu schauen, was los war. Einige Monate später, als der Verlust des Schiffes feststand, erinnerte man sich an die Begebenheit und ordnete sie ein.

Das Großherzogliche Seeamt beschäftigte sich im Januar 1894 mit der „Verschollenheit des Vollschiffes Pluto“. Als wichtiger Zeuge trat hier der Reeder Wilhelm Maack auf, der auf Nachfrage aber keine Angaben machen konnte, ob auf dem Schiff Vorkehrungen zur Ventilation der Laderäume getroffen worden waren und ob diese Räume von den anderen luftdicht abgeschottet waren. Nach dieser Beweisaufnahme verkündete das Seeamt: „Es ist als erwiesen anzusehen, dass das in Rostock beheimatete Vollschiff „Pluto“ (…) im Jahr 1892 auf der Reise von Blyth nach Iquique untergegangen ist. Die Ursachen des Untergangs haben sich nicht ermitteln lassen.“

In der Begründung führt der Vorsitzende aber aus, dass eine verhältnismäßig große Zahl der verschollenen Schiffe Kohleladungen geführt hat. Anzunehmen ist somit, dass auch in diesem Fall die Ladung, sei es mittels Selbstentzündung der Kohlen oder mittels einer Kohlenexplosion, für den Verlust des Schiffes ursächlich gewesen sei.

Zurück blieb eine Schifferwitwe mit vier kleinen Kindern, die sich – nunmehr des Ernährers beraubt – allein durchs Leben kämpfen musste. Friedchen starb 1908 mit nur 57 Jahren, wobei ihr in den Jahren weiteres Leid nicht erspart blieb. So starb ihr Schwiegersohn, der Dändorfer Schiffer Heinrich Schultz, beim Untergang seines Dampfers „Heinrich Gehrke“ im Dezember 1906 … .

Von Guido Keil