Dafür will Wieck in diesem Jahr Geld ausgeben

Auch Wieck schleppt ein Investitionsprogramm der Vorjahre mit sich. Das sind Summen für früher beschlossene, aber noch nicht begonnene beziehungsweise vollendete Vorhaben, die nun den aktuellen Etat belasten. Dennoch konnte für dieses Jahr ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Bei einer Gegenstimme haben die Wiecker Gemeindevertreter dem Zahlenwerk zugestimmt.

Schon nach einer Haushaltsberatung im Amt Darß-Fischland war das Paket geschnürt. Ein Minus im Finanzhaushalt, der den Geldfluss abbildet, sowie eines im Ergebnishaushalt, darin werden zusätzlich nicht kassenwirksame Effekte, wie beispielsweise Abschreibungen dargestellt, kann mit einem Zuschuss aus den liquiden Mitteln des Boddendorfes ausgeglichen werden.

Kassenbestand schrumpft

Dieser „Kassenbestand“ schrumpft laut Berechnung von Cornelia Prehl, Leiterin der Abteilung Finanzen im Amt Darß/Fischland, von gut 1,66 Millionen Euro zu Jahresbeginn voraussichtlich auf etwas mehr als 1,26 Millionen Euro.

Für ein Dorf mit 699 Einwohnern zum Stichtag 31. Dezember 2018 ist das im Vergleich ein hoher Bestand. Das einwohnermäßig gut doppelt so große Ostseebad Dierhagen hat zum Jahresende nur rund ein Viertel des Betrags im Gemeindesäckel.

Vorsichtige Kalkulation

Die Steuereinnahmen der Kommune haben sich im Jahr 2018 auf 777 000 Euro summiert. Allein die 99 in Wieck angemeldeten Gewerbe haben zu Einnahmen in Höhe von annähernd 210 500 Euro geführt, die Zweitwohnsitzsteuer, 199 Zweitwohnsitze waren im Jahr 2018 gemeldet, brachte gut 191 000 Euro.

Erstaunt zeigte sich Bernhard Evers (Wählergemeinschaft Bürger für Wieck), dass für den laufenden Haushalt nur mit Einnahmen aus der Grundsteuer für bebaute Grundstücke in Höhe von 115 000 Euro gerechnet werde. Tatsächlich jedoch waren die Einnahmen ein Jahr zuvor höher. Angesichts der Neubauten in dem Ort sei das nicht nachzuvollziehen. Cornelia Prehl betonte, dass gerade Einnahmen stets sehr vorsichtig kalkuliert würden.

Gebundenes Geld belastet Haushalt

Vorbelastet ist der aktuelle Haushalt mit sogenannten Ermächtigungen, etwa für den zweiten Bauabschnitt des Ausbaus der Postreihe, für Wanderwege und – mit Abstand größter genannter Posten – den Bau eines Parkplatzes am Kargweg, für den allein schon 387 000 Euro gebunden sind. Auch wenn eine Förderung in Höhe von 206 400 Euro kommen soll, müssen die Invest-Kosten im Etat erst einmal komplett dargestellt werden.

Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) wies auf die Handlungsfähigkeit der Kommune hin. Schließlich gebe es auch neue Vorhaben. So stehen 50 000 Euro für den Ausbau des Johann-Segebarth-Wegs zur Verfügung, die geplante Solarfähre über den Prerowstrom ist mit 41 000 Euro im Etat für dieses Jahr eingepreist. Außerdem steht Geld für die Freiwillige Feuerwehr Wieck und den Friedhof zur Verfügung. Dort sollen der Glockenturm saniert und ein neuer Zaun gesetzt werden.

Extra-Beratungsrunde für Satzungen

Schwer taten sich die Gemeindevertreter mit einer Neufassung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung. Bernhard Evers kritisierte die darin eröffnete Möglichkeit von Fragen zu Tagesordnungspunkten. Auch Ingo Reichelt (Bürger für Wieck) fürchtete, dass Themen dadurch kaputt geredet werden könnten.

Einzelbewerber Klaus Schütt dagegen warb für lebendige Diskussionen. Eine mögliche Einflussnahme durch das Publikum auf Entscheidungen der Gemeindevertreter sah er nicht. Jeder könne sich von der Diskussion inspirieren lassen. Oftmals gebe es in den Diskussionen weitere, bislang nicht bekannte Argumente für oder wider die eigene Entscheidung. Einstimmig verwiesen die Gemeindevertreter die geplanten Neufassungen zurück in einen nichtöffentlichen Teil einer Sitzung der Gemeindevertretung.

Gemeinschaftsvorhaben abgesichert

Die rechtliche Absicherung eines touristischen Gemeinschaftsprojekts haben die Wiecker Gemeindevertreter einmütig beschlossen. Entstehen soll eine neue Radwegeverbindung zwischen Zingst, Wieck und Prerow inklusive einer Solarfähre über den Prerowstrom. Geplant ist in diesem Zusammenhang der Bau von rund acht Kilometern Radwegen.

Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro gerechnet. Für eine Förderung „gibt es ein leichtes Echos seitens des Wirtschaftsministeriums“, so Ingo Reichelt, der in seiner Funktion als Gemeindevertreter und Leiter des Bauamtes in Zingst – das Seeheilbad ist federführend bei der Verwirklichung der Idee – gleich doppelt involviert ist.

Niels Heck freute sich, dass 20 Jahre nach dem Formulieren der Idee endlich Licht am Horizont zu erkennen sei. Der Bereich sei bislang touristisch kaum erschlossen und zeige die Einmaligkeit der Region.

