Dahlienfest in Bad Sülze abgesagt

Das Dahlienfest in Bad Sülze ist in diesem Jahr abgesagt worden. Das teilte Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer mit. Auch wenn das Fest erst im September stattfindet, „können wir nicht mehrere Tausend Besucher auf das Gelände lassen“, so Schmutzer. Die 40. Auflage des Dahlienfestes soll nun am zweiten Septemberwochenende 2021 stattfinden.

Die Vorbereitungen für das diesjährige Dahlienfest seien mit Beginn der Corona-Krise gestoppt worden. Gleichzeitig seien jedoch die Dahlienbeete bereits angelegt worden. Tausende Dahlienstauden mit mehr als 300 Sorten sind bei dem Fest jedes Jahr im Timmsch’en Garten und am Salzmuseum zu bestaunen. Aus ihnen werden zudem kunstvolle Gestecke gefertigt.

Die soll es auch in diesem Jahr geben, wie Doris Schmutzer sagte. Die Dahlienkunstwerke können auch angeschaut werden, aber eben nicht im Rahmen eines großen Festes.

Möglich sei, eine kleinere Veranstaltung auf die Beine zustellen, etwa eine Art Blumenfest. Wie das konkret gestaltet werden kann, könne nur kurzfristig entschieden werden. „Das hängt davon ab, wie viele Leute dabei sein dürfen“, so Schmutzer.

