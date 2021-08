Damgarten 1902: Darum durfte ein Brand von der Feuerwehr nicht gelöscht werden

Damgarten

Dienstag, 10. Juni 1902, 19 Uhr. Das Gelände der Damgartener Glashütte. Ein verdächtiges Knistern in den Dachsparren des Kühlofens. Feuer! Unverzüglich rückt die freiwillige Feuerwehr an und macht ihre Spritze löschbereit. Die Kameraden sind gerade im Begriff, das Wasser in Marsch zu setzen, als sie eine Anweisung des Bürgermeisters erreicht, die sie ungläubig staunen lässt: Das Feuer soll nicht gelöscht werden. Stattdessen wird den Kameraden aufgetragen, in Untätigkeit verharrend das Brandgeschehen zu beobachten. Mehr nicht.

Mittlerweile brennen sechs Scheunen lichterloh. „Mißstimmung“ macht sich breit. „Mißmutige Worte“ in Richtung des Bürgermeisters Stötzer und des städtischen Löschmeisters Senator Samuel fallen. Die Feuerwehrleute müssen tatenlos mit ansehen, wie sich das Feuer gierig durch jedes einzelne Gebäude frisst. Stunde um Stunde. Dichte Rauchschwaden ziehen über die Stadt. Glutrote Flammen schlagen in den Nachthimmel. Um 2 Uhr nachts wird erneut der Löschmeister aufgesucht. Dieser bleibt bei seiner Anweisung und stützt sie auf die Befürchtung des Glashüttenbesitzers Henry Josephy, dass eindringendes Löschwasser im Glasofen zu einer Explosion führen könne. Die Wehr widerspricht dieser Darstellung, weil das Feuer gar nicht in unmittelbarer Nähe des Glashauses wütet. Sie erntet Gleichgültigkeit.

Frustration bei den Feuerwehrleuten

Die Frustration der Feuerwehrleute wächst weiter, als der Bürgermeister von ihnen fordert „ohne die Spritze ab(zu)rücken“. Dieser Zumutung verweigern sich die Feuerwehrleute. So bleibt wenigstens ein Hornist an der Brandstelle zurück, um die Augen offen zu halten. Und es kommt, wie es kommen musste. Um 3.30 Uhr ertönt das Hornsignal. Der auffrischende Wind hat das Feuer neu entfacht. Es droht, sich unkontrolliert auszubreiten. Da vom Magistrat niemand vor Ort ist, schreiten die Kameraden umgehend zur Tat, ohne große Fragen zu stellen. Erst um 8 Uhr morgens kann die Wehr ruhigen Gewissens abrücken. Glashüttenbesitzer Josephy kommt der Brand hingegen nicht ungelegen. Die Geschäfte laufen seit Jahren sehr schleppend. Noch 1902 kommt es zur Versteigerung der Damgartener Glashütte.

Wer nun ein Lob seitens des Damgartener Magistrats erwartet, wird eines Besseren belehrt. Im Gegenteil, auf Initiative des Bürgermeisters wird die freiwillige Feuerwehr mit einer „scharfe(n) Rüge“ des Regierungspräsidenten bedacht. Im Wiederholungsfalle steht sogar die Auflösung der Wehr im Raum.

Die Feuerwehr erhebt umgehend Einspruch, doch zu einer Rücknahme oder Abschwächung der Rüge sieht der Regierungspräsident „keine Veranlassung“. Denn: „(Die Wehr) hat den Anordnungen des Feuerlöschkommissars bzw. des Bürgermeisters unweigerlich Folge zu leisten, auch wenn ihr die Anordnungen nicht zweckentsprechend zu sein scheinen.“ Vielmehr sei allein schon der Einspruch ein neuerlicher Ausdruck, dass die Wehr „die Stellung verkennt, welche (sie) der Obrigkeit gegenüber einnehmen sollte“. Somit zählt letzten Endes weniger der Sachverstand als vielmehr die hierarchische Position. Der Untertanengeist wird fleißig kultiviert.

Bürgermeister verweigert Zustimmung zur Wahl

Aber der Damgartener Feuerwehr ist ein derartiges Verhalten Stötzers nicht fremd. Schon im Jahr zuvor machte dieser deutlich, wer in der Stadt zwar nicht den Helm, aber unbestritten den Hut aufhat. Die Kameraden hatten im September 1901 einstimmig Malermeister A. Ewert zum neuen Hauptmann der Wehr gewählt. Ewert war gegenwärtig Vorsitzender der Feuerwehr. Als Hauptmann wäre er für „die Ausbildung und die technische Leitung auf dem Übungs- und Brandplatz“ verantwortlich gewesen. Ewert überzeugte mit fachlichem Wissen, Organisationstalent und genoss das Vertrauen der Mitglieder. Dennoch verweigerte der Bürgermeister die erforderliche Zustimmung zur Wahl. Eine schlüssige Erklärung blieb der Bürgermeister schuldig. Schon damals protestierte die Feuerwehr beim Landrat und beim Regierungspräsidenten. Ebenso vergeblich. Stattdessen wurde der Wehr „dringend empfohlen, ihre oppositionelle Haltung auf(zu)geben“. Die Wahl musste wiederholt werden.

Im März 1902 wurde Gastwirt Carl Benz zum neuen Hauptmann gewählt. Diesmal hatte der Bürgermeister nichts auszusetzen. Die Atmosphäre zwischen Feuerwehr und Magistrat blieb jedoch auch in den nächsten Jahren nicht frei von Spannungen. Misstrauisches Beäugen.

Von Jan Berg