Damgarten

Sommer 1913. Die Kuhwiese hinter den städtischen Tannen in Damgarten. Gewehrschüsse peitschen durch die Luft. Der markdurchdringende Klang des Geschützdonners gesellt sich hinzu. Unter den Lärm des Gefechts mischt sich das Wehklagen und Wimmern der zu Boden sinkenden Verletzten. Nachdem das Kampfgeschehen weitergezogen ist und der Rauch die Opfer freigibt, stürzt die Damgartener Sanitätskolonne mit Krankentragen und Verbandskästen auf das Schlachtfeld. Ihr Ziel: die Erstversorgung und der Abtransport der Verletzten.

Schüler der Stadtschule sind die „Verletzten“

In jenem Sommer sind die beschriebenen Kampfhandlungen nur eine Imagination der dem Schauspiel beiwohnenden Zuschauer. Unwirklicher Hintergrund einer Übung für den Ernstfall. Die auf dem „Schlachtfeld“ liegenden Verletzten sind Schüler der Stadtschule. Das Stillliegen fällt manchem schwer. Umso überzeugender sind die eingeübten Handgriffe der Sanitäter. Konzentriert legen die Mitglieder der Sanitätskolonne Notverbände an und transportieren die Verwundeten zum Hauptverbandsplatz vor dem Tannenhäuschen. Auch ein Leiterwagen prescht an den Zuschauern vorbei. Am Tannenhäuschen wartet unterdessen schon der leitende Arzt, Sanitätsrat Dr. Reeker. Er kontrolliert die Abläufe, prüft die Verbände und findet zum Abschluss lobende Worte.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert sind freiwillige Feuerwehren in zahlreichen deutschen Städten zu einer festen Größe geworden. Während sich die Feuerwehren in erster Linie um die Brandbekämpfung kümmern, engagieren sich zunehmend Freiwillige in der städtischen Ersten Hilfe. Sie gründen sogenannte „ Sanitätskolonnen“. Diese Sanitätskolonnen sind zunächst den örtlichen Kriegervereinen angegliedert. Das persönliche Engagement in einer Kolonne ist deshalb zwingend von einer Mitgliedschaft in einem dem Deutschen Kriegerbund zugehörigen Verein abhängig.

Militärischer Aspekt ist unübersehbar

Hierbei wird deutlich, dass neben einer zivilen Hilfeleistung bei den Sanitätskolonnen auch, wenn nicht sogar vordergründig, ein militärischer Aspekt zum Tragen kommt. Auf die derart ausgebildeten Sanitäter soll im Kriegsfall zurückgegriffen werden können. Die obige Übung macht dies deutlich. Im Jahr 1905 übernimmt das Preußische Rote Kreuz die Sanitätskolonnen der Kriegervereine in Preußen in seine ausschließliche Verwaltung. An der inhaltlichen Ausrichtung ändert sich wenig. Gerade vor Ort bleibt die Nähe zum Kriegerverein weiterhin offenkundig. So marschiert die Sanitätskolonne bei öffentlichen Ausmärschen wie selbstverständlich neben dem Kriegerverein.

Beim Kirchenbesuch anlässlich des Sedantages (Feier der französischen Kapitulation nach der Schlacht bei Sedan am 2. September 1870) betritt man gemeinsam mit dem Kriegerverein das Gotteshaus. Hierbei tragen die Mitglieder der Sanitätskolonne ihre Uniform.

Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs treffen sich die Damgartener Mitglieder der örtlichen Sanitätskolonne zu Übungen, zu Versammlungen und zu Vortragsabenden. In der Regel sitzen die Freiwilligen einmal im Monat im Schulhaus beisammen. Immer zu fortgeschrittener Stunde um 21 Uhr. Dann trainieren sie das Anlegen von Kopf-, Arm-, Fuß- und Fingerverbänden, üben das Aufnehmen und Ablegen von Verletzten, vertiefen ihre anatomischen Kenntnisse und erwerben grundlegende Fertigkeiten in Erster Hilfe.

Mahnende Worte im Damgartener Wochenblatt

Weil die Anwesenheit an diesen Abenden dann doch des Öfteren zu wünschen übrig lässt, sieht sich Dr. Reeker zu mahnenden Worten im Damgartener Wochenblatt veranlasst. Um dem zivilen Aufgabengebiet der Kolonne sichtbar Rechnung zu tragen, wird an den Häusern einzelner Mitglieder eine Hinweistafel angebracht. Sie sollen bei Unglücksfällen erste Anlaufstelle für die Hilfebedürftigen sein.

Bis zur Jahrhundertwende 1900 haben sich mehr als 900 Sanitätskolonnen mit über 14 000 Mitgliedern im Deutschen Reich organisiert. Für das Jahr 1913 sind in allen vier Städten des Kreises Franzburg Sanitätskolonnen belegt.

Von Jan Berg