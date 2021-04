Ribnitz-Damgarten

In Damgarten soll östlich der Feldstraße ein neues Wohngebiet erschlossen werden. Um Baurecht zu schaffen, wurde nun der dafür notwendige Entwurfs- und Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nummer 101 in der Sitzung der Stadtvertreter am Mittwoch auf den Weg gebracht. Die entsprechende Beschlussvorlage wurde, bei einer Enthaltung, von ihnen abgesegnet. Unterm Strich sollen 20 Baugrundstücke erschlossen werden. Zudem soll mit der Entwicklung dieses Wohngebietes die Ortsrandlage abgerundet werden.

Die Stadt will die Wohnbebauung über den Sonderparagrafen 13 b des Baugesetzbuches realisieren. Der ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren. Der Gesetzgeber hat dieses Instrument geschaffen, damit in den Städten, in denen es eine besonders große Nachfrage nach Baugrundstücken gibt, möglichst schnell Wohnraum geschaffen werden kann.

Vorhaben entspricht dem Kleingartenentwicklungskonzept

Diese Notwendigkeit besteht auch im Stadtteil Damgarten, wo es bereits seit Jahren eine große Nachfrage nach Bauparzellen gibt. Darauf machte einmal mehr Andreas Gohs (Fraktion CDU/FDP) in der jüngsten Sitzung des Stadtausschusses Damgarten aufmerksam, wo das Thema Wohnbebauung östlich der Feldstraße ebenfalls besprochen worden war. Diese Nachfrage werde nicht nur von Einheimischen getragen, es gebe auch etliche Rückkehrer, die gern bauen möchten, so der Ausschussvorsitzende.

Die neuen Baugrundstücke sollen in dem östlich der Damgartener Feldstraße gelegenen Teil der Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ erschlossen werden. Eigentümer der Fläche ist die Stadt. Stadtpräsident Hans-Joachim Westendorf (Fraktion CDU/FDP) hob hervor, dass die Entwicklung dieser Fläche zum reinen Wohnstandort ein Schritt zur Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes der Stadt Ribnitz-Damgarten sei.

Zur Erinnerung: Dieses Konzept war von der Stadt in Zusammenarbeit mit den Kleingartenvereinen erarbeitet worden, weil aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr Gärten nicht mehr genutzt werden. Um nicht einen dauerhaften Leerstand über alle Anlagen verteilt zu haben, sollen Gärten künftig konzentriert werden, so der Plan. Heißt konkret: Langfristig sollen kleine Anlagen aufgegeben und die frei werdenden Flächen zu Bauland umgewidmet werden. Andere Anlagen bleiben im Bestand erhalten, zum Teil werden Kleingartenanlagen zu Wochenendhausgebieten umgewidmet. Der Entwurf des Konzeptes wurde allen 14 Vereinsvorständen vorgestellt.

In der Diskussion vor der Abstimmung über den Tagesordnungspunkt Bebauungsplan Nr. 101 machte der Abgeordnete Wolfram Kiupel (fraktionslos) deutlich, dass er es für problematisch ansehe, wenn Gartenland, ebenso wie auch Ackerflächen, zu Bauland gemacht werden. Die Stadt würde sich dadurch flächenmäßig immer weiter ausdehnen, während die Einwohnerzahl ja nicht wachse.

Bauamtsleiter Heiko Körner entgegnete, dass die Stadt darauf achte, solche Flächen nur „maßvoll in Anspruch zu nehmen“, wenn es darum geht, neue Baugrundstücke zu erschließen. Aus diesem Grunde versuche man auch zuerst, auf vorgenutzten Flächen Baugrundstücke zu erschließen, „bevor wir in die freie Natur gehen“, so Körner.

Stabile Einwohnerzahl wichtig für Erhalt der Infrastruktur

Auch Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) griff die Überlegungen von Wolfgang Kiupel auf. Er verwies unter anderem darauf, dass in Ribnitz-Damgarten mehr Menschen sterben als geboren werden. Soll die Bevölkerungszahl nicht deutlich schrumpfen, müsse man gegensteuern und für Zuzug sorgen. Und zwar dadurch, dass genügend attraktive Baugrundstücke zur Verfügung gestellt werden.

Denn eines stehe fest, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef: Wenn die Bevölkerungszahl stark schrumpfen würde, dann könne man die Infrastruktur künftig so nicht mehr halten. „Wir sind also zu einem gewissen Wachstum verdammt“, brachte es Huth auf den Punkt. Ohne die Schaffung neuen Wohnraums könne man keinen Zuzug realisieren.

Von Edwin Sternkiker