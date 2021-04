Damgarten-Ausschuss: Diskussion um Umgehung

Ribnitz-Damgarten

Der harte Corona-Lockdown ist da. Dennoch finden weiterhin Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln wie Maskenpflicht während der Sitzung. Auch Abstände müssen eingehalten werden. Die Kontaktverfolgung findet über eine Liste statt, ist aber vielerorts auch über die Luca-App möglich. Keine Voraussetzung, aber Empfehlung ist die Vorlage eines gültigen, negativen Corona-Tests. Hier die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Montag, 19. April, tagt der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Beginn ist um 18 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz. Unter anderem geht es dann um die Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt. Diskutiert wird auch, wie Mängel im Stadtbild unkompliziert bei der Verwaltung gemeldet werden können. Eingangs des öffentlichen Teils gibt es eine Einwohnerfragestunde.

Am Dienstag, 20. April, findet die nächste Sitzung des Stadtausschusses Damgarten statt. Auch hier wird es eine Einwohnerfragestunde geben. Unter anderem soll das Thema Umgehungsstraße im Zuge des Baus des Bernsteinresorts diskutiert werden. Versammlungsort ist die Bibliothek in Damgarten. Die Sitzung kann auch im Livestream der Stadt Ribnitz-Damgarten auf Youtube verfolgt werden.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Am Dienstag, 20. April, tagt die Stadtvertretung Bad Sülzes. Beginn ist um 19 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr, Rostocker Tor 22. Thema ist dann unter anderem der Haushalt der Stadt für das laufende Jahr. Weiterhin wird die Finanzierung des Salinenbus’ beraten, ebenso wie der Vertrag der Stadt mit dem Kultur- und Heimatverein Bad Sülze.

Fischland-Darß-Zingst

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Dierhagen tagt am Mittwoch, 21. April. Beginn ist um 19 Uhr im Haus des Gastes. Unter anderem informiert Bürgermeisterin Christiane Müller im öffentlichen Teil über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Außerdem wird der zweite Jugendfeuerwehrwart der Dierhäger Feuerwehr, Alexander Schütt, bestätigt.

Am Donnerstag, 22. April, ist die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Ahrenshoop angesetzt. Der öffentliche Teil beginnt um 20 Uhr.

Ebenfalls am Donnerstag tagt der Sozialausschuss der Gemeindevertretung Borns. Beginn ist um 19 Uhr im Borner Hof.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, 19. April, finden sich die Gemeindevertreterinnen und -vertreter um 19 Uhr im Feuerwehrgebäude der Gemeinde zusammen. Zu beraten gilt es unter anderem über die Mittelbereitstellung für den Einbau einer Brandmeldeanlage in der Sporthalle sowie über das Projekt „Gut orientiert durch Lüdershagen“.

Am Dienstag, 20. April, steht die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Stadt Barth an. Diskutieren wollen die Mitglieder des Gremiums den Ausbau eines Radweges sowie einer Anlege- beziehungsweise Einstiegsstelle für Wassersportler an der Barthe. Außerdem soll darüber beraten werden, ob auch Barth eine Kranichbeobachtungsstelle bekommen soll. Einen Sachstandsbericht zum Monser Haken und zur Deponie Borgwall gibt es ebenfalls während des öffentlichen Teils am Dienstag ab 18.30 Uhr.

Von Robert Niemeyer/Anja Krüger