Damgarten: Darum ist Kerstin Pinno für Urlauber erste Ansprechpartnerin

Ribnitz-Damgarten

Kerstin Pinno lebt im Marlower Ortsteil Brünkendorf und ist seit fast 13 Jahren Mitarbeiterin des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten. Zurzeit arbeitet sie in der Tourist-Information am Damgartener Hafen und kümmert sich hier um Urlauber und Tagesausflügler, die mit dem Auto oder mit dem Rad unterwegs sind.

Viele Fragen zu Kranichtouren

„Besonders oft wird nach dem Vogelpark Marlow, das Technik-Museum Pütnitz, das Freilichtmuseum Klockenhagen, die Ostseeschmuck-Schaumanufaktur Damgarten und natürlich das Deutsche Bernsteinmuseum gefragt“, berichtet sie. Zur Zeit spielen auch die Kranichtouren eine große Rolle. Geht es um Unterkünfte, dann verweist sie die Gäste auf die Stadtinformation am Ribnitzer Marktplatz. Ab 31. Oktober herrscht in der Tourist-Info Damgarten wieder Winterruhe. Aber auch dann gibt es für Kerstin Pinno jede Menge zu tun, nämlich im Begegnungszentrum. Hier arbeitet sie in der Essensausgabe mit.

Von Edwin Sternkiker