Ribnitz-Damgarten

Der seit etwa einem Jahr leer stehende alte Edeka-Markt in der Damgartener Herderstraße soll abgerissen werden. Auf dem frei werdenden Grundstück ist die Errichtung von zwei Gebäuden mit jeweils zwölf Wohnungen geplant. Darüber informierte Uwe Brandenburg auf OZ-Anfrage. Er hat dieses Vorhaben gemeinsam mit seinen Söhnen Paul und Kay auf den Weg gebracht. „Zunächst hatten wir die Idee, hier einen Markt mit regional erzeugten Produkten wie zum Beispiel Obst, Gemüse, Fleisch oder Öl zu schaffen. Es gab auch bei den Erzeugern, bei denen wir anfragten, großes Interesse. Allerdings war niemand bereit, den Markt in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko zu übernehmen.“

Wohnungsbau als zweites Standbein

Dass dann auf das Thema Wohnen umgeschwenkt wurde, kommt nicht von ungefähr. Schließlich verfügte man mittlerweile auf diesem Gebiet über viele Erfahrungen. Der Grund: Nachdem Uwe Brandenburg die Betriebsführung seines Busunternehmens „Boddensegler“, das seinen Sitz in Marlow hat, an seine beiden Söhne Paul und Kay abgegeben hatte, verfügte er über zeitliche Freiräume. Die nutzte er, um für das Unternehmen ein zweites Standbein zu schaffen, nämlich den Bau seniorengerechter Wohnungen. Auf diesem Gebiet ist der „Boddensegler“ mittlerweile seit 2014 tätig.

„Viele unserer Kunden sind im Seniorenalter. Wenn man sich mit ihnen unterhält, kommen sie schnell auf das Thema seniorengerechtes Wohnen. Sie erzählen, dass sie gern ihr Haus auf dem Lande verkaufen und nach Ribnitz-Damgarten ziehen möchten. Das war für mich der Anstoß, mich mit diesem Thema näher zu befassen“, berichtet Uwe Brandenburg.

Bereits im Sommer 2015 konnte ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen im Ribnitzer Mittelweg von den Mietern bezogen werden, unter ihnen befanden sich auch mehrere langjährige Kunden. Ein weiteres Mehrfamilienhaus entstand im vergangenen Jahr in der Fritz-Reuter-Straße in Ribnitz. Ruckzuck waren hier alle Wohnungen vergeben.

Mehrfamilienhaus auf dem Gelände des ehemaligen Kinos

Die drei Unternehmer wollen sich auch in Zukunft auf Ribnitz-Damgarten konzentrieren. Deshalb haben sie in Damgarten bereits vor einigen Jahren das alte Kino in der Barther Straße erworben. Das ist mittlerweile abgerissen worden. Auf dem Grundstück soll ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen errichtet werden. Baubeginn soll Ende kommenden Jahres sein.

Während das noch Zukunftsmusik ist, wird auf einem lange Zeit brachliegenden Grundstück in der Ribnitzer Hahnbittstraße/Ecke Frankenstraße bereits gebaut.

Bevor es auch beim ehemaligen Edeka-Markt in Damgarten mit dem Bauen losgehen kann, wird es noch einige Zeit dauern, das sei ein langer Prozess, sagt Uwe Brandenburg. „Erst einmal muss der Abriss gut vorbereitet werden. Dazu muss ein entsprechendes Entsorgungskonzept erarbeitet werden. Auch das Thema Nutzungsänderung wird uns noch beschäftigen. Und es sind auch noch weitere Abstimmungsgespräche mit dem Bauamt der Stadtverwaltung notwendig. Auf jeden Fall wollen wir in Abstimmung mit den Stadtplanern so bauen, dass sich die beiden Wohngebäude harmonisch in die bestehende Bebauung einfügen werden. Ich denke, dass wir mit den Bauarbeiten 2025 beginnen können.“

Drei- und Vierraumwohnungen in der Herderstraße geplant

Geplant sind in der Herderstraße Drei- und Vierraumwohnungen. Uwe Brandenburg und seine Söhne möchten sowohl Seniorinnen und Senioren als auch jungen Familien den Wohnraum anbieten. „Anfangs haben wir ja fast ausschließlich Seniorinnen und Senioren als Zielgruppe im Auge gehabt. Doch jetzt wollen wir auch stärker Wohnraum für junge Familien schaffen.“

Wenn auch das Thema Bauen beim „Boddensegler“ eine sehr große Rolle spiele, „das Busunternehmen ist und bleibt ein wichtiges Standbein“, betont Uwe Brandenburg. Allerdings haben die coronabedingten Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr auch dem Marlower Unternehmen schwer zu schaffen gemacht. „Da hoffen wir natürlich, wie alle anderen Busunternehmen auch, dass sich die Lage in absehbarer Zeit wieder normalisiert“, so Uwe Brandenburg.

Von Edwin Sternkiker