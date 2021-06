Ribnitz-Damgarten

Die Polizei in Ribnitz-Damgarten ist auf der Suche nach einer Frau, die am Mittwoch in eine Auseinandersetzung in Damgarten verwickelt war. Nach Angaben des Reviers in Ribnitz hat ein 78-jähriger Mann Anzeige erstattet, nachdem er und sein Hund von dem Hund der Frau angegriffen worden sein sollen.

Dackel gebissen

Der Vorfall habe sich am Mittwoch gegen 11.10 Uhr ereignet. Der Rentner sei demnach mit seinem Rauhaardackel auf dem Recknitz-Wanderweg in Damgarten parallel zur Richtenberger Straße auf Höhe der Straße Wiesengrund unterwegs. Nach Angaben des Mannes sei ihm eine Frau mit einer englischen Bulldogge entgegengekommen. Der Hund der Frau sei nicht angeleint gewesen.

Der 78-Jährige habe daraufhin seinen Hund auf den Arm genommen. Die Bulldogge sei dann an dem Mann hochgesprungen und habe den Dackel ins Bein und den Mann in den linken Daumen gebissen.

Frau und Zeugen gesucht

Es folgte ein Wortgefecht zwischen dem Mann und der Frau, die sich nach Angaben des Rentners geweigert habe, ihre Personalien zwecks weiterer Klärung des Vorfalls herauszugeben. Die Frau habe sich daraufhin entfernt. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die sucht nun sowohl nach der Frau oder auch nach weiteren Zeugen, um den Vorfall aufzuklären. Wer etwas weiß, kann sich unter 03821/8750 im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier melden.

Von Robert Niemeyer