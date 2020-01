Damgarten: Edeka-Mitarbeiterin bewahrt Rentner vor Betrug

Ribnitz-Damgarten

Eine Mitarbeiterin des Edeka-Marktes in Damgarten hat am Montag vorbildlich gehandelt und einen Rentner davor bewahrt, Opfer eines Telefonbetruges zu werden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 80-Jährige gegen 12.20 Uhr mehrere 100-Euro-Gutscheine für das Online-Warenhaus Amazon kaufen. Die 53-jährige Verkäuferin ahnte, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln könnte und rief die Polizei.

Den Beamten gegenüber gab der Mann an, dass sich eine gewisse „ Sarah Schmidt“ mehrmals bei ihm gemeldet hätte. Sie habe mit ausländischem Akzent gesprochen. Wenn er die Gutscheine kaufen und die Gutscheinnummern telefonisch durchgeben würde, gewinne er knapp 48000 Euro. Das Geld würde ihm noch vor dem Supermarkt von aus einem Geldtransporter übergeben.

Im Zweifel die Polizei rufen

Die Polizei begleitete den Mann nach Hause. Auf dessen Haustelefon waren die Anrufe gespeichert. Als die Frau sich erneut meldete, der 80-Jährige die Gutscheinnummern jedoch nicht parat hatte, legte sie sofort auf. Die Polizei ermittelt nun gegen „ Sarah Schmidt“ bzw. Unbekannt wegen versuchten Betrugs.

Gleichzeitig weist die Polizei darauf hin, dass bei seriösen Gewinnspielen für den Gewinn nicht gezahlt werden müsse. Im Zweifel solle die Polizei informiert werden. Ein Geldtransporter wie von der Frau am Telefon beschrieben tauchte an dem Tag übrigens nicht vor dem Supermarkt in Damgarten auf.

Von Robert Niemeyer