Ribnitz-Damgarten

Noch liegt der Findling auf einer Wiese, Ecke Karl-Liebknecht-Straße/ Barther Straße. Doch wenn es nach den Mitgliedern des Stadtausschusses Damgarten geht, nicht mehr lange. Sie würden den Zeugen der Eiszeit gern auf Wanderschaft schicken. Und ihn im Damgartener Hafengebiet wieder aufstellen lassen. Versehen mit einer Tafel. Damit folgen die Ausschussmitglieder einem Vorschlag von Jochim Busch. Der Damgartener Heimatkundler hätte auch schon eine Idee, was auf die Tafel könnte, nämlich der Hinweis, dass sich hier von 1762 bis 1880 die Dierlingsche Werft befand. „Weder die Stadtjugend noch Touristen wissen, dass in Damgarten einst der Segelschiffbau blühte. Mit Hilfe des Steins und einer Tafel könnte man Damgartener Stadtgeschichte sichtbarer machen“, so Busch.

„Eine tolle Idee“, sagte Ausschussvorsitzender Andreas Gohs ( CDU/ FDP) in der Sitzung am Dienstagabend. „Jetzt muss geprüft werden, wie man den Stein bewegen kann.“ Es wäre schön, wenn dieses Vorhaben bis zum Sommer umgesetzt werden könnte, so Gohs.

Geschichts- und Heimatverein will Ausschuss unterstützen

Rita Falkert, die dem Ausschuss als sachkundige Bürgerin angehört, kann dem Vorschlag von Jochim Busch ebenfalls jede Menge abgewinnen. Als Mitglied des Pommerschen Geschichts- und Heimatvereins Damgarten, bot sie Unterstützung an. Sie schlug vor, dass der Verein dem Stadtausschuss einen Vorschlag unterbreitet, wo genau der Findling aufgestellt und wie die Tafel inhaltlich gestaltet werden könnte. Dieses Angebot wurde gern angenommen.

Entdeckt wurde der Zehn-Tonnen-Brocken 2002 bei Tiefbauarbeiten in der Wasserstraße im Stadtteil Damgarten. Damals arbeiteten Reinhard Hübner und seine Kollegen an der Anbindung der Regenentwässerung der Barther Straße an die Wasserstraße, den Wassersteig und den Templer Bach. Bei den Baggerarbeiten stieß Hübner im Einmündungsbereich Wasserstraße/ Barther Straße auf dieses Eiszeit-Überbleibsel. Im Auftrage des Abwasserzweckverbandes Körkwitz wurde der Stein mit Hilfe eines Autokranes aus der Erde geholt und landete auf der Wiese Ecke Karl-Liebknecht-Straße/ Barther Straße.

Von Edwin Sternkiker