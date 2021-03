Ribnitz-Damgarten

Weil er einen Tank entleeren wollte, hat ein Mann in Damgarten die Garage einer Werkstatt in Brand gesetzt. Mit einer Bohrmaschine hatte der Besitzer der Garage am Mittwochnachmittag den Tank eines Autowracks angebohrt. Dabei entzündete sich nach Angaben der Polizei der Kraftstoff. Augenblicke später stand die gesamte Garage in Flammen.

Gefährliche Verpuffungen

Das Gebäude befindet sich auf dem ehemaligen KVG-Gelände (Kraftverkehrsgesellschaft) in Damgarten an der Bundesstraße 105. Insgesamt 52 Kameraden der Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Klockenhagen, Tempel, Ahrenshagen und Pantlitz waren am Nachmittag gegen 14.30 Uhr angerückt. Die Brandschützer löschten das Feuer mit Wasser und Schaum. Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet. „Das war schon heikel“, sagte hinterher Robert Berndt, Zugführer des Löschzuges Ribnitz. In der Garage befanden sich mehrere Kanister mit Betriebsstoffen, die ebenfalls Feuer fingen. Dadurch sei es zu starken Verpuffungen gekommen.

Die Feuerwehr löschte den Brand unter anderem mit Löschschaum Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Vorteil bei diesem Einsatz sei gewesen, dass die Garage massiv gebaut gewesen sei und sich das Feuer nicht so leicht ausbreiten konnte. „Wir mussten trotzdem umliegende Gebäude schützen“, so Robert Berndt Unter anderem befindet sich ganz in der Nähe des Brandortes ein Wohnhaus.

Kripo ermittelt

Auf der B105 kam es zudem zu Verkehrseinschränkungen, da die Löschwasserversorgung über die Bundesstraße hinweg sichergestellt werden musste.

Auf dem ehemaligen KVG-Gelände in Damgarten brannte die Garage. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Der 30-jährige Besitzer der Werkstatt zog sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt wurden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Robert Niemeyer