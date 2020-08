Ribnitz-Damgarten

Münzen, Fahrräder, Werkzeug, es gibt sicherlich so einiges, was man beim sogenannten Magnetangeln aus dem Wasser ziehen kann. Auf diesen Fang hätte ein 33-jähriger Ribnitz-Damgartener am Sonnabend sicherlich gerne verzichtet. Am Nachmittag war der Mann im Damgartener Hafen seinem besonderen Hobby nachgegangen, als er kurz nach 14.30 Uhr eine mutmaßlich gefährliche Entdeckung machte. An seinem Magneten hing eine Granate.

Genauer gesagt eine sogenannte PG-2, eine Hohlladungsgranate für die sowjetische Panzerabwehrwaffe RPG-2. Der 33-Jährige fotografierte die Granate und informierte den Munitionsbergungsdienst. Per Ferndiagnose wurde der Munitionstyp identifiziert und der Mann gebeten, die Granate möglichst nicht mehr zu bewegen.

Anzeige

Die ebenfalls hinzugerufene Polizei sperrte den Bereich um die Granate ab. Gegen 17.20 Uhr rückte der Munitionsbergungsdienst schließlich an. Kurz nach 18 Uhr zog dieser mit der Granate im Gepäck wieder ab.

Von Robert Niemeyer