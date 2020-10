Damgarten: Hafengelände wird nicht weiter vermarktet

Ribnitz-Damgarten

Die Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung hat die Vermarktung des Geländes der ehemaligen Handelsgenossenschaft (BHG) am Damgartener Hafen aufgegeben. Das bestätigte Bürgermeister Thomas Huth auf OZ-Anfrage.

2015 wurden die Gebäude der BHG abgerissen. Seitdem liegt das Gelände brach. Eigentlich sollte die Fläche touristische entwickelt werden. Es habe laut Thomas Huth auch Interessenten gegeben, unter anderem für die Errichtung von Ferienwohnungen. Allerdings konnte man sich nicht auf ein Konzept einigen.

„Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Vermarktung nicht zwingend notwendig ist“, so Huth. Eine Erkenntnis, die auch beim Stadtausschuss Damgarten Zustimmung gefunden habe. Stattdessen soll die Fläche nun in anderer Form entwickelt werden. Und zwar soll das Gelände genutzt werden, um die Aufenthaltsqualität am Damgartener Hafen zu verbessern. Das könne beispielsweise durch Verweilgelegenheiten geschehen. Möglich sei auch, Stellplätze für Wohnmobile dort zu schaffen.

Ribnitz : Hafenausbaggerung erst nächstes Jahr

Auch am Ribnitzer Hafen soll etwas passieren. Wie berichtet, soll die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Bootshalle wieder thematisiert werden. Das Gebäude wird derzeit abgerissen. Eigentlich sollte in diesem Jahr auch der Ribnitzer Hafen ausgebaggert werden. Für 500000 Euro sollten an ausgewählten Stellen insgesamt 20000 Kubikmeter Schlamm entnommen werden, etwa im Bereich des Wellenbrechers. Diese Maßnahme wird laut Bauamtsleiter Heiko Körner ins kommende Jahr verschoben. Im Zuge der Haushaltsdiskussion und in Absprache mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt soll dann auch noch einmal abgestimmt werden, in welchem Umfang die Ausbaggerung erfolgen soll.

Sanierung des Wellenbrechers verschoben

Apropos Wellenbrecher: Auch der soll erst im kommenden Jahr erneuert werden. Angepeilt war die Sanierung eigentlich in diesem Jahr. Die bei Anglern beliebte Anlage aus Holz ist in die Jahre gekommen und teilweise so marode, dass, sie gesperrt werden musste. Ein Betonschwimmsteg soll den bisherigen Holzsteg ersetzen. Die Verwaltung rechnete zuletzt mit Kosten in Höhe von einer Million Euro. Fördermittel sollen bei der Finanzierung helfen.

Der 400 Meter lange Wellenbrecher im Ribnitzer Hafen wurde 2003 fertiggestellt. Die angehängte 322 Meter lange Steganlage stand mit Beginn der Saison 2003 zunächst rund 50 Sportbooten als Wasserwander-Rastplatz mit entsprechender Strom- und Wasserversorgung zur Verfügung. Durch Ergänzung der vorhandenen Steganlagen wurde dann in der Folgezeit in dem neu entstandenen Hafenbecken die Kapazität auf 200 Liegeplätze erhöht. Insgesamt beliefen sich die Kosten damals auf rund 1,5 Millionen Euro.

Von Robert Niemeyer