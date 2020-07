Damgarten: Helena Weckmann hat den großen Fisch an Land gezogen

Ribnitz-Damgarten

Helene Weckmann hat am Mittwoch einen großen Fisch an Land gezogen. Im Damgartener Hafen verbrachte die Elfjährige den Tag mit etwa 20 anderen Kindern im Rahmen einer Ferienfreizeit des Mecklenburg Pommeraner Folkloreensembles Richard-Wossidlo. Eine Burgerparty, ein Ausflug in den Marlower Vogelpark und eine Fahrradtour gehören unter anderem zum Programm.

Und am Mittwoch wurde geangelt, Angelschein selbstverständlich vorhanden. „Ich hatte mich total erschrocken, als die Pose weg war. Und dann riss auch noch die Sehne“, sagte die Schülerin. Doch der 43 Zentimeter lange Fisch war bereits an Land.

Anzeige

Seit sieben Jahren tanzt Helene Weckmann im Ribnitzer Folklore-Ensemble. „Es macht Spaß. Und ich bekomme den Kopf frei von der Schule.“ Die startet für die nun Sechstklässlerin am Montag. Die Ferienfreizeit in dieser Woche sei ein tolles Erlebnis gewesen. „Aber ein bisschen freue ich mich auch auf die Schule.“

Von Robert Niemeyer