Damgarten: Historischer Stadtrundgang soll Touristen anlocken

Ribnitz-Damgarten

Wie bekommt man mehr Touristen Richtung Damgarten gelotst? Diese Frage treibt die Mitglieder des Pommerschen Geschichts- und Heimatvereins Damgarten bereits seit Längerem um. Vereinsmitglied Rita Falkert setzte sich in dessen Auftrag mit Silke Kunz, der Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur Ribnitz-Damgarten in Verbindung – und rennt bei ihr offene Türen ein.

„Auch bei uns wird bereits seit Längerem überlegt, wie man Damgarten in das touristische Konzept der Stadt stärker integrieren kann“, erläuterte Silke Kunz. Man ist sich einig: Das soll durch einen historischen Rundgang geschehen. Das Konzept stellte Silke Kunz in der jüngsten Sitzung des Stadtausschusses Damgarten vor. Um es vorwegzunehmen: Es gab viele lobende Worte, einige Ausschussmitglieder waren überrascht, wie weit die Überlegungen bereits gediehen sind.

Stelen sollen an Werft und Salztransporte erinnern

In Zusammenarbeit mit dem Pommerschen Geschichts- und Heimatverein Damgarten sowie in Abstimmung mit dem Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte Ribnitz-Damgarten hat man sich darauf geeinigt, an den für den Rundgang infrage kommenden Anlaufpunkten Stelen aufzustellen. Ins Auge gefasst habe man zwischen sechs und zehn Standorte, an denen die Geschichte der Stadt besonders gut greifbar ist, erläuterte Silke Kunz. Dazu gehört unter anderem die Passbrücke über die Recknitz. Der Fluss markierte über Jahrhunderte die Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern. Und hier an der Passbrücke erkämpfte im Mai 1809 Ferdinand von Schill einen Sieg gegen die für die Franzosen kämpfenden Mecklenburger.

Ein weiterer wichtiger Standort soll der Hafen Damgarten sein, er war über lange Zeit das wirtschaftliche Herz der Stadt. So wurden hier von 1764 bis 1880 auf der Dierlingschen Werft zahlreiche Segelschiffe gebaut. Eine große Rolle spielte der Damgartener Hafen auch für den Transport des in Bad Sülze produzierten Salzes nach Wismar. Dazu wurde das Salz in Bad Sülze in Säcke abgefüllt und auf Prahme, das waren bis zu 20 Meter lange Boote, auf der Recknitz flussabwärts bis zur Mündung nach Damgarten und weiter über den Ribnitzer See nach Dändorf verschifft. Hier wurde das Salz auf Karren umgeladen, zum Dierhäger Strand gefahren, auf Reusenboote umgeladen und dann zu den vor der Küste liegenden Seglern gebracht, die das Salz nach Wismar transportierten.

Infotafeln werden mit QR-Code versehen

Bei dem Kapitel Salz arbeitet die Stadt mit dem Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal zusammen. An das Thema Salz soll am Hafen Damgarten übrigens nicht nur mit einer Stele, sondern auch mit einem acht Meter langen, aus Kiefernholz gefertigten Modell eines Prahms erinnert werden. Die Arbeiten an diesem Nachbau werden von Mario Vetter vom Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten ausgeführt.

Silke Kunz brachte zur besseren Veranschaulichung Ansichten von den Stelen mit in die Runde. Die sollen zwischen 1,80 und 2,30 Meter hoch sein, aus Cortenstahl gefertigt und mit einer Infotafel sowie einem passenden Foto versehen werden. Die Infotafeln erhalten einen QR-Code, so dass sich die Besucher mit mobilen Endgeräten auf der Website der Stadt einloggen und hier zusätzliche Informationen abrufen können. Außerdem soll es für alle diejenigen, die es mehr analog mögen, auch eine Begleitbroschüre geben.

Andreas Gohs ( CDU/ FDP) sagte, er freue sich sehr, was aus dieser Idee geworden sei. Der Ausschussvorsitzende zeigte sich beeindruckt von der Optik der Stelen und bezeichnete es als „tolle Idee“, die Infotafeln mit einem QR-Code zu versehen.

Projekt soll bis Sommer 2021 umgesetzt werden

Dr. Frank Ziller, Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Damgarten, betonte, dass man mit dem historischen Rundgang nicht nur Touristen erreichen wolle, sondern auch Einheimische, hier vor allem Kinder und Jugendliche.

Die Akteure haben sich einen straffen Zeitplan gestellt. So wird der Pommersche Geschichts- und Heimatverein laufend ab jetzt die Inhalte und Fotos zuarbeiten. Auf Vorschlag von Rita Falkert, die dem Stadtausschuss als sachkundige Bürgerin angehört, wurde Jochim Busch als hervorragender Kenner der Heimatgeschichte eingeladen. Im August und September soll geprüft werden, welche Anbieter für die Anfertigung der Stelen infrage kommen und schließlich soll im September auch die Antragstellung für Fördermittel auf den Weg gebracht werden. Ziel sei es, das Projekt historischer Rundgang bis Sommer nächsten Jahres umzusetzen, erläuterte Silke Kunz weiter. „Das ist sehr sportlich, aber wir halten das durchaus für realistisch.“

Von Edwin Sternkiker