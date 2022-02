Ribnitz-Damgarten

Enttäuschung in Damgarten: Zu der von vielen Einwohnern erhofften Verkehrsberuhigung im Ortskern wird es vorerst nicht kommen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen bzw. dessen Verkehrsbehörde lehnt drei Anträge auf Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h ab. Darüber sei die Stadtverwaltung im Anschluss an einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Behörde mündlich informiert worden. Das teilte Ribnitz-Damgartens Ordnungsamtsleiter Ingo Woyczeszik während der jüngsten Sitzung des Damgartener Stadtausschusses mit. Eine schriftliche Ausfertigung werde nachgereicht. Nicht nur das Ergebnis stößt in Damgarten auf Kritik.

„Wir reden oft über Prävention. Muss man erst warten, bis was passiert?“, sagt Andreas Gohs, Vorsitzender des Stadtausschusses. Zumindest zwei Ablehnungen seien so gar nicht nachvollziehbar, an der dritten Stelle gebe es möglicherweise andere Möglichkeiten, um die Sicherheit zu erhöhen.

Um diese Straßen geht es

Zur Erklärung: Im Ortszentrum im Bereich der Sparkasse und des Fußgängerüberwegs – der bekanntlich allein schon eine Geschichte für sich ist – gilt in Damgarten bereits Tempo 30. Diese Zone soll in Richtung Norden und Süden ausgeweitet werden. Der Wunsch: 30 km/h in der Barther Straße nördlich des Überwegs und in der Schillstraße von der B 105-Kreuzung bis zur Apotheke. Außerdem wünschen sich die Damgartener Tempo 30 im Bereich des Bahnübergangs in der Richtenberger Straße Richtung Ahrenshagen.

Der Wunsch der Mitglieder des Stadtausschusses Damgarten wird so schnell nicht in Erfüllung gehen. Im Bereich des Bahnüberganges werde in der Regel sowieso langsamer gefahren als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde, darum sollte der Antrag abgelehnt werden, zitierte der Ordnungsamtsleiter eine bislang nur mündlich vorliegenden Antwort aus der Verkehrsbehörde. Gleiches gelte für die Bereiche in Schillstraße und Barther Straße. Dort seien jeweils Gehwege vorhanden, die Lärmbelastung bewege sich unterhalb der Grenzwerte.

Der Ortseingang in Damgarten von der B 105 aus. Viele Damgartener wünschen sich eine Beruhigung des Verkehrs. Quelle: Robert Niemeyer

„Ich kann das nicht nachvollziehen“, sagt Andreas Gohs, der nicht nur die Entscheidung an sich, sondern auch die Entscheidungsgrundlage kritisiert. Der angesprochene Vor-Ort-Termin wurde werktags in den Mittagsstunden angesetzt. In dieser Zeit ist auf den Straßen in Damgarten eher weniger los. In den Abend- und vor allem in den Morgenstunden finde die Rushhour statt. Immer wieder war in den vergangenen Jahren dabei der Autoverkehr zu den Damgartener Schulen ein Thema, wenn sich innerhalb etwa einer halben Stunde mehr als 100 Autos zur Grund- und Regionalschule bzw. zum Gymnasium bewegen. Alle drei Schulen liegen räumlich an der selben Ecke.

Am Bahnübergang in der Richtenberger Straße in Damgarten sieht der Landkreis keine Gefährdung für Fußgänger oder Radfahrer. Quelle: Robert Niemeyer

Das sagt die Behörde

Auf Nachfrage bestätigte der Landkreis, dass alle drei Anträge tatsächlich abgelehnt werden. Begründung der Anträge für die Barther Straße und die Schillstraße sei, dass die Grenzwerte des Lärmschutzes überschritten würden. Das sei nach Angaben des Landkreises nicht der Fall. Außerdem handelt es sich bei den beiden Straßen um Kreisstraßen, die besondere Funktionen habe. Unter anderem solle hier der „weiträumige und innerörtliche Verkehr“ gebündelt werden. Gerade dadurch würden Wohngebiete vom Lärm entlastet. Und außerdem: „An Stellen, an denen Gefahrenpunkte entstehen könnten, ist die Geschwindigkeit bereits auf 30 km/h reduziert. Weitere besondere Gefahrenlagen der Örtlichkeit können nicht bestätigt werden.“

Ähnliches in der Richtenberger Straße. Die Doppelkurve im Bereich des Bahnübergangs führe dazu, dass Fahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gar nicht erst erreichen. Fußgänger und Radfahrer hätten ihren eigenen Fuß- bzw. Radweg auf der Seite des Bahnhofs, „sodass es zu keinen übermäßigen Querungen des Fußverkehrs kommen kann“. Eine Gefahrenlage wird hier demnach nicht gesehen.

Auch in der Barther Straße wurde Tempo 30 beantragt. Es bleibt aber vorerst bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Quelle: Robert Niemeyer

Der Zeitpunkt des Vor-Ort-Termins hätte zudem keine besondere Bewandtnis gehabt. Eine andere Uhrzeit hätte laut Verkehrsbehörde zu keiner anderen Entscheidung geführt.

Aufgeben wollen die Damgartener jedoch nicht. In der Barther Straße seien dabei andere Möglichkeiten im Gespräch, etwa ein weiterer Fußgängerüberweg. Damit könne die Sicherheit ebenfalls erhöht werden. Andreas Gohs machte außerdem deutlich, dass gemeinsam mit der Verwaltung das weitere Vorgehen besprochen werde. Wahrscheinlich ist, dass die Anträge auf Tempo 30 erneut gestellt werden.

Von Robert Niemeyer