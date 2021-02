Damgarten: Luisenbund stand Republik ablehnend gegenüber

Ribnitz-Damgarten

In den Abendstunden des 16. Juni 1929 machen sich zahlreiche Frauen aus Damgarten und dem Umland auf den Weg ins „Deutsche Haus“. Rasch füllt sich das Clubzimmer. Dichtes Gedränge an den mit Blumen und Fähnchen geschmückten Tischen. Froh, wer einen Sitzplatz ergattert. Als es 21 Uhr schlägt, ergreift die Ehefrau des Rittergutsbesitzers Hans-Dietrich von Zanthier das Wort. Nach herzlicher Begrüßung reicht sie das Wort an Frau Thümmel aus Barth weiter. Frau Thümmel ist die Kreisvorsitzende des „Bundes Königin Luise“, dem sogenannten Luisenbund. Damit ist auch das Ziel dieses Spätfrühlingsabends benannt: In Damgarten soll eine Ortgruppe des Luisenbundes gegründet werden.

Der Luisenbund ist im Frühjahr 1923 gegründet worden. Er versteht sich zunächst als offizielle Schwesterorganisation des national-konservativen „Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten“. Ab 1927 emanzipiert sich der Bund und löst schrittweise diese enge Verbindung. Dr. Thümmel, der in Damgarten ebenfalls das Wort ergreift, betont hingegen noch 1929, dass der Luisenbund „die gleichen Zwecke und Ziele verfolge wie der Stahlhelm“. Dies verwundert wenig. Kommen doch nicht wenige „Luisen“ aus dem unmittelbaren Umfeld des örtlichen „Stahlhelm“.

Große Nähe zur Deutschnationalen Volkspartei

Grundsätzlich stehen die Mitglieder des Luisenbundes der Republik äußerst kritisch bis offen ablehnend gegenüber. Schirmherrin des Bundes ist Kronprinzessin Cecilie von Preußen. Viele Anhängerinnen sehnen sich nach einer Neuauflage der Monarchie als Staatsform. Zwar hebt Frau Thümmel in ihrer Rede hervor, dass der Luisenbund „keine Parteipolitik treibe“ und nur darauf bedacht sei, „den vaterländischen Geist in die Reihen des Volkes zu tragen“. Dabei ist eine inhaltliche Nähe zur Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) unverkennbar. Die protestantisch-ländlichen Regionen der preußischen Provinz Pommern sind nicht nur eine Hochburg des politischen Konservatismus, sondern auch des Luisenbundes.

Zu den vorrangigen Zielen des Bundes gehören laut Satzung die „Erziehung des weiblichen Geschlechts zur Mithilfe des großen Befreiungswerkes Deutschlands von seinen Feinden …, die Förderung und Verbreitung des nationalen Gedankens unter der Jugend, die Überbrückung der Klassenunterschiede und die Bekämpfung der Standesvorteile“. Es wird auch klar definiert, wer nicht im Luisenbund erwünscht ist: „Jüdinnen und Fremdrassige (sind) von der Aufnahme ausgeschlossen“.

Erste Vorsitzende wird Marie Luise von Stumpfeld-Lilienanker

Dichtes Gedränge bei der Ausgabe der Beitrittsformulare. Nicht weniger als 41 Frauen erklären noch auf der Versammlung ihren Beitritt zum Luisenbund. Im Anschluss wählen sie ihren Vorstand. Erste Vorsitzende wird Marie Luise von Stumpfeld-Lilienanker aus Daskow, zweite Vorsitzende Frau Dalkiewitz aus Damgarten. Zu den beiden Schriftführerinnen wählen die „Luisen“ Frau Büchsel aus Behrenshagen und Frau Schütt. Kassiererinnen werden Frau Richter aus Pütnitz, die die Gründungsveranstaltung mit „vielen Bemühungen“ beworben hatte, und Frau Jacobs. Alle Frauen möchten sich von nun an einmal im Monat treffen. Der Monatsbeitrag ist mit 25 Pfennigen sehr moderat und ermöglicht es auch weniger begüterten Frauen, teilzunehmen.

Der Luisenbund legt großen Wert darauf, in der breiten Öffentlichkeit als ein bürgerlicher, unpolitischer Frauenverein wahrgenommen zu werden. Ab 1930 findet jeden Montagabend im Pütnitzer Gutshaus ein Samariterlehrgang für die „Jung-Luisen“ statt. Mitte Juni 1930 veranstaltet die Ortsgruppe Damgarten bei bestem Wetter ein Sommerfest im Park von Daskow. Mehrere Hundert Gäste folgen der Einladung. Der Volksfestcharakter prägt das Geschehen. Dennoch findet im Gutspark auch das von Luisenbund postulierte Rollenbild der Frau seinen Widerhall. Die Vorsitzende des Gaues Pommern, Anneliese von Wedel, referiert über das Thema: „Die deutsche Frau als Hausfrau und Mutter“. Deren Aufgabe sei es, „das Haus für den Mann wie für die Kinder zu einer Stätte stillen Glückes zu machen“.

Im Sommer 1932 organisiert die Ortsgruppe einen Vortrag über die „Gefahren des Bolschewismus“. Das Feindbild wird klar und in düstersten Worten beschrieben. Bis ins Jahr 1933 wächst der Luisenbund zu einer Massenorganisation heran, die reichsweit 200 000 Mitglieder zählt. Die Führungspositionen bekleiden vorrangig adlige Frauen. So findet für den Regionalbereich „Pommern-Mitte“ auch ein Fräulein von Zanthier Erwähnung.

Von Jan Berg