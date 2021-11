Ribnitz-Damgarten

Frank Ilchmann ist froh darüber, dass der Hubertusmarkt in diesem Jahr stattfinden kann, nachdem er 2020 wegen Corona abgesagt werden musste. Organisiert wird er von der Damgartener Schützengilde, deren Hauptmann der ehemalige Chirurg und Ex-Bürgermeister ist. Stattfinden wird der Hubertusmarkt am Sonntag auf dem Platz vor dem Schützenhaus Damgarten.

„Es war nicht ganz einfach den Markt zu organisieren, denn die Corona-Pandemie ist ja noch nicht vorbei“, erzählt Frank Ilchmann, der 1956 in Perleberg geboren wurde und seit 1984 im Stadtteil Damgarten lebt. Um so erfreulicher sei es, dass so viele einheimische Künstler, Handwerker und Händler mitmachen. Sie bieten unter anderem Weihnachtsdeko, Holzarbeiten, Keramik und Schmuck sowie Gestecke an. Auch einen Flohmarkt werde es geben.

Bis Sonntag gibt es noch viel zu tun, so müssen zehn Hütten aufgebaut werden. Ein Fall für den Stadtbauhof und den Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung. „Auf deren Mitarbeiter können wir uns verlassen“, so Frank Ilchmann abschließend.

Von Edwin Sternkiker