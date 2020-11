Ribnitz-Damgarten

„Es ist schon schade, allein schon, weil wir den Zugang beschränken müssen“, sagt Susanne Brüning. Eigentlich hat die Inhaberin des neuen Edeka-Marktes in Damgarten allen Grund zur Freude. Am Freitag wird der neue Supermarkt in der Saaler Chaussee eröffnet.

Auf ein großes Tohuwabohu mit Aktionen und Clowns müssen sie und ihre Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie allerdings verzichten. „Es ist traurig, aber nicht so schlimm“, sagt Brüning. Denn der neue Markt lässt ihre und die Augen ihrer Mitarbeiter funkeln.

Verkaufsfläche verdreifacht

Die alte Kaufhalle in der Herderstraße – Luftlinie etwas mehr als 400 Meter vom neuen Standort entfernt – war schon lange nicht mehr zeitgemäß. Kaum Platz, enge Gänge, wenig Licht. „Mein Herz hängt daran. Als Kind habe ich im Kinderwagen vor der Tür gelegen, wenn meine Mutter dort einkaufen war“, sagt Susanne Brüning. „Doch es war schwierig. Der Markt hat jetzt ausgedient.“

Der neue Edeka-Markt hat eine Verkaufsfläche von etwa 1250 Quadratmetern. Quelle: Robert Niemeyer

2013 eröffnete Brüning ihren Edeka-Markt in Damgarten. 440 Quadratmeter Verkaufsfläche, nach heutigen Maßstäben viel zu klein für einen Supermarkt. Der neue Markt in der Saaler Chaussee ist mit einer Fläche von 1250 Quadratmetern fast dreimal so groß. Die Zahl der Artikel wächst von vormals etwa 9000 auf nun rund 17 000 an.

„Es wird langsam aufregend, vor allem, wenn man kurz vor der Eröffnung merkt, wo noch Baustellen sind“, so Susanne Brüning. An allen Ecken und Enden wird noch gewerkelt. Am Dienstag wurde das kleine Bäckerei-Café mit Sitzgelegenheiten eingerichtet. Die Post- und Lotto-Annahmestelle ist so gut wie fertig.

In der großen Obst- und Gemüseabteilung brachten Konstanze Münch und Kai Winter einen der letzten Schriftzüge an. „Aft un Gräuntüüch“ steht dort nun – was wörtlich übersetzt so viel wie „Obst und Grünzeug“ bedeutet. Ganz bewusst habe Brüning Plattdeutsch für die Bezeichnung der verschiedenen Abteilungen gewählt. „Das passt gut nach Damgarten, das hat Charme“, sagt die Markt-Inhaberin.

Konstanze Münch und Kai Winter bringen in der Obst- und Gemüseabteilung einen der letzten Schriftzüge zur Bezeichnung der einzelnen Bereiche an. Quelle: Robert Niemeyer

14 neue Arbeitsplätze

Mit den neuen Kühlzellen verbessern sich die Lagerbedingungen. Quelle: Robert Niemeyer

Mit dem neuen Supermarkt wurden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. 16 Mitarbeiter waren in der alten Kaufhalle tätig. Im neuen Markt sind es nun 30.„Wir sind alle sehr gespannt. Wir können es noch gar nicht so ganz realisieren. Der Markt hat eine ganz andere Dimension“, sagt Marktleiterin Mandy Schinkowsky.

Seit fast drei Jahren arbeitet sie für Susanne Brüning in Damgarten und zieht nun aus der alten Kaufhalle in den Markt auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte. „Der Laden ist superschön und wir haben ein tolles Team“, sagt Schinkowsky.

Für die Mitarbeiter verbessern sich zudem die Arbeitsbedingungen, unter anderem durch größere Sozialräume und moderne Sanitäranlagen. Auch die Lagerräume und Kühlräume bieten deutlich mehr Platz für Ware.

Zwei Millionen Euro investiert

Am Dienstag wurde das Bäckerei-Café des neuen Edeka-Marktes eingerichtet. Quelle: Robert Niemeyer

Der neue Markt hat zudem weitere Besonderheiten. Unter anderem gibt es tatsächlich überdachte Parkplätze. Der Grund: Damit wurde ein Licht- und Lärmschutz für ein Wohnhaus auf dem Gelände geschaffen. Und der Markt dürfte einer der ersten sein, der an den Kassen standardmäßig Corona-Schutzscheiben installiert hat. „Und diese Scheiben sollen auch dauerhaft bleiben“, sagt Susanne Brüning.

Denn eine Erkenntnis der Corona-Pandemie sei, dass es grundsätzlich eine gute Idee sei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse vor Viren und Bakterien aller Art zu schützen. Und im Eingangsbereich werden die Kunden gezählt, die den Markt betreten. Ist das coronabedingte Maximum erreicht, öffnen sich die Türen für neue Kunden nicht mehr, bis andere Kunden den Markt verlassen.

Marktleiterin Mandy Schinkowsky im Kassenbereich. Die Schutzscheiben bleiben auch nach der Corona-Pandemie installiert. Quelle: Robert Niemeyer

Zwei Millionen Euro wurden in den Bau des neuen Marktes investiert. Mitarbeiter der Edeka-Gruppe helfen dieser Tage dabei, den Markt einzurichten. Bekanntlich ist Edeka eine Art Franchise bzw. genossenschaftlich organisiert. Die einzelnen Supermärkte werden von selbstständigen Privatunternehmern betrieben. Susanne Brüning ist unter anderem auch noch Inhaberin des Edeka-Marktes im Bodden-Center in Ribnitz.

Von Robert Niemeyer