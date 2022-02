Damgarten: Pflegeschule zieht ins ehemalige Bildungszentrum

Ribnitz-Damgarten

In das ehemalige Bildungszentrum in Ribnitz-Damgarten kehrt wieder mehr Leben ein. Die in Stralsund als „Medifa“ bekannte Pflegeschule zieht nach 71 Jahren am Stralsunder Standort in die Bernsteinstadt. Der 14. Februar wird der erste Schultag der Höheren Berufsfachschule Gesundheit und Pflege des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBB) des Landkreises Vorpommern-Rügen auf dem Gelände im Grünen Winkel in Damgarten sein. Damit endet eine jahrelange Suche nach einem Nutzer des Geländes.

Bodden-Kliniken sind Kooperationspartner

Mit dem neuen Standort in Ribnitz-Damgarten werde die Pflegeausbildung von Stralsund bis Rövershagen abgedeckt, heißt es vom RBB. „Wir freuen uns sehr, dass zu den treuen Kooperationspartnern aus Stralsund und Umgebung neue Kooperationspartner aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung dazugekommen sind – unter anderem auch die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH, die uns schon jetzt für externe Schülereinsätze zur Verfügung steht“, sagt Anika Lamprecht, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Pflege.

Es sei ideal, „wenn die theoretische und praktische Ausbildung konzentriert an einem Ort stattfinden kann“, sagt Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten. Für das kreiseigene Krankenhaus seien positive Effekte denkbar, etwa bei der Gewinnung von neuem Personal. „Mancher war bislang vielleicht abgeschreckt, für die theoretische Ausbildung nach Rostock zu fahren“, so Bölke. Die Bodden-Kliniken kooperieren nämlich auch mit der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell“. Diese Kooperation wird beibehalten. „Und wir freuen uns auf die neue Kooperation.“

Auch Ausbildung zum Kranken- und Altenpflegehelfer

Auch Pflegedienste und Pflegeheime der Region kooperieren mit der Beruflichen Schule des Landkreises Vorpommern-Rügen. An der Pflegeschule wird neben der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung auch wieder die Ausbildung als Kranken- und Altenpflegehelfer angeboten. Seit 2008 gab es diese Ausbildung dort nicht. Für die Ausbildung zum Kranken- und Altenpflegehelfer ab 1. März gibt es noch geringe freie Kapazitäten.

Zum Ausbildungsbeginn am 1. September startet jährlich die dreijährige generalistische Pflegeausbildung sowie ebenfalls die Ausbildung als Kranken- und Altenpflegehelfer. Interessenten können sich bei den Kooperationspartnern oder auch direkt per E-Mail an gesundheit@rbb-vr.de bei der Abteilung Gesundheit und Pflege der Berufsschule für die Ausbildung bewerben.

Der Berufsschulstandort des RBB in Ribnitz-Damgarten bestand bisher aus der Abteilung Berufsvorbereitung und Berufsschule mit der Abteilungsleiterin Kathrin Nowotny und wird nun mit der Abteilung Gesundheit und Pflege unter der Leitung von Anika Lamprecht um circa 150 Pflegeschüler erweitert.

Lange Suche nach Nutzer

Seit vier Jahren wurde nach einem neuen Nutzer für das Haus 2 gesucht. Hintergrund für die Bemühungen: 2016 musste der bisherige Nutzer, das Bildungszentrum Ribnitz-Damgarten, einen Insolvenzantrag stellen. Zum 31. Mai 2017 wurde es abgewickelt. Danach verhandelte die Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen mit mehreren Interessenten über die Nutzung von Haus 2 und der dazugehörigen Werkstätten.

Mit dem Verein „BBV - Bildung Bedeutet Verstehen“ war einer gefunden worden. Der Stralsunder Bildungsträger übernahm am 1. Juni 2017 das Haus 2 des ehemaligen Bildungszentrums. Die Angebote, die er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern dort machte, reichten von der Berufsfrühorientierung für Schüler bis hin zur Betreuung älterer Menschen. Tradition hatte im Grünen Winkel auch die Ausbildung von Kosmetikerinnen. Auch daran knüpfte der neue Träger an.

Am Standort Damgarten war außerdem die Service-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft Vorpommern mbH (SVDV), eine hundertprozentige Tochter des Vereins BBV, an den Start gegangen. Die Angebote reichten vom Hausmeisterservice und von hauswirtschaftlichen Diensten bis hin zum Reinigungsservice für Firmen und private Haushalte sowie Serviceleistungen im Garten- und Landschaftsbau. Die SVDV war auch in der Gastronomie tätig und übernahm den Betrieb der Küche des ehemaligen Bildungszentrums in Haus 2.

Doch nach nur einem Jahr war Schluss. Der „Verein Bildung Bedeutet Verstehen“ zog sich aus Damgarten zurück. Zum 31. August 2018 wurde der Standort aufgelöst. Auch die SVDV verließ die Stadt. Im vergangenen Jahr gab es Überlegungen, die Kreismusikschule umzusiedeln. Das wurde nicht umgesetzt.

Zum Ensemble im Grünen Winkel gehört auch das Haus 3 des ehemaligen Bildungszentrums. Hier war im Februar 2017 die Kita „Die kleinen Tüftler“ eröffnet worden, Träger war zu diesem Zeitpunkt noch das Bildungszentrum. Am 1. Oktober 2017 übernahm die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Soziale Dienste Vorpommern gGmbH die Kindertagesstätte, heute heißt sie Kita „Grüner Winkel“.

