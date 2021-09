Damgarten

Kein Smartphone. Keine Funk- oder Armbanduhr. Weder Radio noch Fernsehapparat. Die Ermittlung der genauen Uhrzeit erweist sich Mitte des 19. Jahrhunderts als eine kleine Herausforderung. Pünktliches Erscheinen ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit. Erschwerend kommt hinzu, dass die Uhren in den einzelnen Haushalten unterschiedlich genau gehen. Dabei bieten auch die öffentlichen Uhren in Damgarten nur unzureichende Orientierung.

Der Damgartener Bürgermeister Friedrich August Hobusa muss im Februar 1869 einräumen: „Abgesehen davon, daß sowohl die Kirchen- als auch die Rathausuhr vom Winde abhängig sind und entweder vor oder nach gehen, so ist deren Schlag doch auch so schwach, daß es zu den Seltenheiten gehört, wenn derselbe mal von den entfernter Wohnenden gehört wird, und daher (ist es) kein Wunder, wenn die Stubenuhren der einzelnen Bürger sehr verschieden gehen …“.

Lehrer in Sachen Pünktlichkeit kein Vorbild

So trudeln die Schülerinnen und Schüler der Damgartener Stadtschule zwangsläufig zu recht unterschiedlichen Zeiten in der Schule ein. Nur in den seltensten Fällen kann der Unterricht pünktlich um 8 Uhr beginnen. Doch damit nicht genug. Selbst die Lehrer sind in Sachen Pünktlichkeit kein gutes Vorbild. Gemütlich starten sie in den Tag, so dass manche Lehrkräfte mitunter erst um 9 Uhr vor der Klasse stehen. Fraglich, ob dies nur an unzuverlässig gehenden Uhren liegt. Dies sei jedenfalls ein „Uebelstand, der damals sehr tief eingewurzelt war“, so Hobusa. Erst als der Bürgermeister die Anwesenheit der Lehrkräfte regelmäßig kontrolliert, bessert sich deren Verhalten.

Doch während die einen Schulkinder nicht rechtzeitig zum Unterricht erscheinen, erreichen die anderen das Schulgebäude zu früh und stehen nun vor verschlossener Tür, der Witterung schutzlos ausgesetzt. Dies wiederum sorgt für „nicht ganz unbegründet(en)“ Unmut bei den Eltern, wie Hobusa zugibt. Der Magistrat hatte den Schulwärter schon im Jahr 1857 beauftragt, die Tür keinesfalls vor 8 Uhr aufzuschließen. Der Grund: „Die Kinder waren des Morgens schon vor 8 Uhr in die Schule gekommen und tobten in den Klassen so sehr …“. Dieser Disziplinlosigkeit musste begegnet werden. Weniger mit Worten, sondern mit Taten. Die Vorgehensweise ändert sich auch mit dem Neubau des Schulgebäudes im August 1863 nicht.

Mit Schulglocke soll Problem gelöst werden

Somit bleibt die Situation unbefriedigend. Wie lässt sich Abhilfe schaffen? Der Bürgermeister bringt eine Schulglocke ins Gespräch. Nur müsste die Glocke aber eine gewisse Größe haben, damit sie über das ganze Stadtgebiet gut zu hören ist. Deren Gewicht ließe sich nicht im Dachstuhl der Schule unterbringen, so dass ein Glockenturm auf dem Schulgelände errichtet werden müsste. Kostenpunkt: bis zu 150 Thaler für die Glocke und 200 Thaler für den Turm. Eine Summe, die „für unsere Finanzverhältnisse doch immerhin sehr bedeutend wäre“, so Hobusa.

Als kostengünstige Alternative schwebt dem Bürgermeister deshalb die Nutzung der kleinen Kirchenglocke vor. Die Höhe des Turms und dessen Lage in der Stadtmitte machen ein Läuten der Glocke „bei aufgemachten Schalllöchern“ weithin hörbar. Das Läuten der Kirchenglocke sollte dem Schuldiener Dieck übertragen werden. Pastor Stolzenburg nimmt als Vorsitzender des Schulvorstandes die Dienste Diecks bisher ohnehin nur sporadisch in Anspruch. Genügend Zeit hätte der Schuldiener also.

Abgelehnt: Kirchenglocke soll Unterricht einläuten

Darum bittet Hobusa den Regierungspräsidenten in Stralsund, zu veranlassen, dass die Kirchenglocke um 7.45 Uhr und 12.45 Uhr geläutet werden darf. Pastor Stolzenburg lehnt diese Vorgehensweise grundsätzlich ab. Die Betglocke wird den überwiegenden Teil des Jahres an den Wochentagen jeweils um 6 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr geschlagen, stets „9-mal mit längeren Zwischenpausen und zuletzt 3-mal schnell hintereinander“. In den Wintermonaten morgens etwas später und abends etwas früher. Ein zusätzliches Läuten für die Stadtschule sorge nicht nur für zunehmende Verwirrung, sondern werde auch der Bedeutung der Kirchenglocke nicht gerecht. Der Regierungspräsident entscheidet, dass die Kirchenglocke nicht für die Signalisierung des nahenden Unterrichtsbeginns genutzt werden darf.

Letzten Endes muss es die neue, erst im März 1867 angeschaffte Uhr „mit starkem Schlage“ auf dem Schulflur richten. Diese sei ausreichend, so der Regierungspräsident. An ihr mögen alle Familien „die eigenen Uhren … regulieren“. Ob diese, recht unpraktisch anmutende Lösung letztlich genügte, um die Pünktlichkeit der Kinder zu erhöhen, bleibt zumindest fraglich.

Von Jan Berg