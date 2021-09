Damgarten: Schild am Hafen sorgt für Verwirrung – Entstehen hier Wohnhäuser?

Ribnitz-Damgarten

Das Baustellenschild am Damgartener Hafen sorgte in den vergangenen Wochen für einige Verwirrung. Sollen am Hafen Wohnhäuser gebaut werden? Wer allerdings etwas genauer das Baustellenschild liest, dem wird schnell klar: Nein, am Hafen sollen keine Wohnhäuser entstehen.

Das Schild weist vielmehr auf ein Projekt des Pommerschen Diakonievereins Greifswald ein paar Straßen weiter hin. Der möchte, wie von Anfang an geplant, im Innenquartier zwischen Barther-, Kirch-, Wasser- und Hinterstraße drei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohneinheiten errichten. Aktuell befindet sich das Bauvorhaben in der Prüf- und Genehmigungsphase durch die Behörden.

Auch Wohnungen für junge Familien

„Die Wohnungen sind so konzipiert, dass ein betreutes Wohnen angeboten werden kann, wobei die Wohnungen im Dachgeschoss auch für jüngere Familien geeignet sind“, erläuterte Dr. Manuela Röthke. Sie ist Assistentin des Vorstehers des Pommerschen Diakonievereins und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das Projekt, das die besonderen Bedürfnisse von Senioren berücksichtigt, sei in enger Abstimmung und Begleitung durch die Stadt Ribnitz-Damgarten entwickelt worden.

Auf dieser Fläche in der Wasserstraße in Damgarten soll der Neubau des Pommerschen Diakonievereins entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Die neuen Gebäude passen sich in ihrer Geschossigkeit den umliegenden Gebäuden an und erhalten entsprechend der ortstypischen Bebauung Satteldächer mit Gauben. Mit der Entscheidung, die Häuser mit Satteldach und Gauben zu bauen, sind das Architekturbüro und der Pommersche Diakonieverein dem Wunsch der Stadtverwaltung und des Stadtausschusses Damgarten gefolgt, wo mehrfach in öffentlicher Sitzung über das Vorhaben gesprochen und diskutiert wurde.

Jede Wohnung verfügt nicht nur über einen Abstellraum in der Wohnung selbst, sondern es wird zusätzlich für jede Wohnung im Außenbereich ein weiterer Abstellraum geschaffen, sodass auch ein vorhandener Senioren-Scooter sicher untergestellt und aufgeladen werden kann. „Ein Assistenzsystem mit Hausnotruf ist einfach nachzurüsten. Selbstverständlich wird auch jedes Haus über einen Aufzug verfügen“, teilte Dr. Manuela Röthke weiter mit.

Wert werde auch auf eine nachhaltige, langfristig kostengünstige Energieversorgung gelegt, sagte sie. Deshalb sei ein Mix aus Wärmepumpe, Solarthermie und konventionellen Energieträgern geplant. Vom energetischen Standard werden die Häuser mindestens dem KfW55-Standard entsprechen. Dem allgemeinen Trend folgend, werden einige Stellplätze für die Versorgung von E-Fahrzeugen vorgerüstet sein.

Wohnungen sollen Frühjahr 2023 bezugsfertig sein

Der Baustart mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen ist für Herbst dieses Jahres vorgesehen. Der Rohbau soll dann im Frühjahr 2022 beginnen, sodass die Wohnungen des Innenstadtquartiers zum späten Frühjahr 2023 bezogen werden können.

So soll es in wenigen Jahren im Innenquartier zwischen Wasserstraße und Barther Straße in Damgarten aussehen. Quelle: Architektur-Büro Mittelbach Stralsund

„Interessenten können sich schon jetzt bei unserer Wohnungsverwaltung unter der Telefonnummer 03834/8537-0 registrieren lassen. Sie werden dann über Infoveranstaltungen mit weiteren Informationen versorgt“, informierte Dr. Manuela Röthke abschließend.

Und was den Damgartener Hafen angeht: Es bleibt bei den Plänen der Stadt, das Gelände für Einwohner und Gäste zu einem geselligen Treffpunkt zu machen. Im hinteren Bereich des Hafengeländes, vor dem Ruderhaus und der Bootshalle des RSV, werden zehn Wohnmobilstellplätze geschaffen. Völlig umgekrempelt werden soll der ruhende Verkehr.

Um die Wasserkante erlebbar zu machen, sollen die Pkw und Trailer, die derzeit nur wenige Meter von der Kaikante entfernt abgestellt werden können, künftig im vorderen Bereich des Hafengeländes zur Schillstraße hin stehen. Die gesamte Mitte des Hafengeländes wird zu einer großen Spielwiese und kann zum Beispiel für Ballspielarten und als Platz zum Feiern genutzt werden.

Von Edwin Sternkiker