Ribnitz-Damgarten

Ein bisschen erschöpft, aber sehr zufrieden gehen Joline Menge aus der 6d und Laura Piterek aus der 5b in die letzte Laufrunde. 15 Runden haben sie bereits geschafft, eine weitere soll auf jeden Fall noch hinzukommen. Die beiden Mädchen von der Regionalen Schule „Rudolf Harbig“ Damgarten gehörten zu den Schülerinnen und Schülern, die sich am Montag an einem Spendenlauf für die Opfer des Ukraine-Krieges beteiligten. An der Aktion beteiligt waren auch das Wossidlo-Gymnasium und die Löwenzahn-Grundschule.

Und so funktionierte das Ganze: Auf einer Strecke von 700 Metern um die drei Damgartener Schulgebäude herum versuchten die Schülerinnen und Schüler in 45 Minuten so viele Runden wie möglich zu laufen. Jede Läuferin und jeder Läufer hatte sich im Vorfeld der Aktion Sponsoren gesucht, die eine bestimmte Summe je gelaufene Runde finanzieren. Das waren zumeist Familienangehörige. Für Joline und Laura war es selbstverständlich, sich an dem Lauf zu beteiligen. „Wir reden im Unterricht viel über das, was in der Ukraine geschieht. Mir tun die Menschen dort sehr leid. Ihnen wollen wir helfen“, sagte Joline.

Ukrainische Flüchtlinge in Barth angekommen

Nach den katastrophalen beiden Weltkriegen, spätestens nach Ende des Kalten Krieges, „hatten wir gedacht, die Zeit der Kriege, Grenzüberfälle und barbarischen Zerstörungen wäre in ganz Europa endgültig Geschichte“, sagte Jan-Dirk Zimmermann, Direktor des Richard-Wossidlo-Gymnasiums, vor Eröffnung des Spendenlaufs. „Spätestens seit Ende Februar wissen wir: Wir haben uns geirrt. Der russische Präsident Putin hat einen Überfall auf ein Nachbarland befohlen, seine Truppen verwüsten die Ukraine, Millionen von Ukrainern sind auf der Flucht oder haben durch die Angriffe alles Hab und Gut verloren. Tausende Zivilisten sind getötet oder verletzt worden. Inzwischen scheint die russische Armee gezielt gegen Wohnhäuser, Strom- und Wasserleitungen sowie Krankenhäuser vorzugehen, sie begeht damit Verbrechen.“

Es zähle nicht, wer die meisten Runden läuft, und es gehe auch nicht um eine gute Zensur im Sport, sagte Jan-Dirk Zimmermann weiter. „Hier geht es um das Menschliche“ und darum, Zeichen zu setzen: Gegen den Krieg und für den Frieden. Und dass die drei Damgartener Schulen das gemeinsam tun, sei großartig.

Auch Landrat Stefan Kerth freute sich über die große Bereitschaft der Schulen, den Opfern des Krieges zu helfen. Jedes Engagement zähle, denn es „geht um das Überleben von Menschen“. Der Landrat informierte bei dieser Gelegenheit darüber, dass am Sonnabend ukrainische Flüchtlinge in Barth angekommen sind. Er reihte sich in die Läuferschar ein und lief einige Runden mit. Auch Bürgermeister Thomas Huth war sichtlich erfreut über die große Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler und darüber, dass die drei Schulen diese Aktion in so kurzer Zeit gemeinsam auf die Beine gestellt bekommen haben.

Steffen Worm, Vorsitzender des Schulelternrates des Wossidlo-Gymnasiums Ribnitz-Damgarten, vor den Hilfsgütern, die von den Gymnasiasten für die Opfer des Ukraine-Krieges gesammelt wurden. Quelle: Edwin Sternkiker

Am Nachmittag stand dann nach der Auswertung fest: Unterm Strich sind bei dem Spendenlauf sage und schreibe über 20 000 Euro zusammengekommen. „Ein tolles Ergebnis. Ich bin begeistert“, sagte Jan-Dirk Zimmermann. Er bedankte sich bei allen Läuferinnen und Läufern und bei allen Vorbereitern und Helfern im Hintergrund. Dieses Geld der drei Schulen wird nun an die Apotheken der Stadt übergeben, die dafür Blutzuckermessgeräte, Sticks, Schmerzmittel, Insulin und weitere Medikamente sowie Verbandsmaterial einkaufen. Diese Spenden sollen dann über die Sammelstelle Nikolai-Kirche der Aktion „Rostock hilft“ weitergereicht werden.

Wie groß die Bereitschaft ist, den Opfern des Krieges zu helfen, konnte man auch im Atrium des Gymnasiums sehen. Hier stapeln sich Hilfsgüter, die die Gymnasiasten gesammelt haben. Von Lebensmitteln und Wasserflaschen bis hin zu Feuerzeugen, Kerzen, Hygieneartikeln und Iso-Matten ist alles dabei. Gemeinsam haben Lehrer, Schüler und Eltern umgepackt, sortiert und beschriftet. Am Dienstag sollen die Hilfsgüter auf die Reise geschickt werden, berichtet Steffen Worm. Er ist Vorsitzender des Schulelternrates. Die Hilfsgüter werden an das christliche Zentrum Rostock-Schmarl weitergereicht. Dort werden regelmäßig Transporte zur Übergabe an der polnisch-ukrainischen Grenze zusammengestellt.

Von Edwin Sternkiker