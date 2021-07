Ribnitz-Damgarten

Das Hafengelände in Damgarten soll für Einwohner und Gäste zu einem Treffpunkt zum Wohlfühlen werden. Wie das Areal gestaltet werden könnte, darüber hat man sich im Bauamt der Stadt Gedanken gemacht. Die Ergebnisse hatte Stadtarchitekt Heiko Werth den Mitgliedern des Stadtausschusses Damgarten vorgestellt. Vorsitzender Andreas Gohs (CDU/FDP) und alle anderen Ausschussmitglieder waren schlichtweg begeistert. Gohs: „Wenn diese Pläne so umgesetzt werden, dann würde ein wunderbarer Begegnungsraum für Damgarten geschaffen werden.“

Zehn Stellplätze für Wohnmobile

Und der soll so aussehen: Im hinteren Bereich des Hafengeländes, vor dem Ruderhaus und der Bootshalle des RSV, werden zehn Wohnmobil-Stellplätze geschaffen. Ziel sei es, mit den Wohnmobilstellplätzen zur nächsten Saison an den Start zu gehen, informierte Heiko Werth. Völlig umgekrempelt werden soll der ruhende Verkehr: Um die Wasserkante erlebbar zu machen, sollen die Pkw und Trailer, die derzeit nur wenige Meter von der Kaikante entfernt abgestellt werden können, hier raus und die Parkplätze im vorderen Bereich des Hafengeländes zur Schillstraße hin konzentriert werden.

Mit einer Heckenpflanzung soll der Parkplatz zur Straße hin abgegrenzt werden. Dieser Sichtschutz werde so niedrig sein, dass der Blick von der B 105 auf den Hafen auch weiterhin erhalten bleiben wird, sagte der Stadtarchitekt. Knapp 40 Parkplätze sind geplant. Das seien deutlich mehr, als derzeit im hinteren Bereich des Hafens angeboten werden können, so Heiko Werth.

Die gesamte Mitte des Hafengeländes soll untergliedert bleiben und als große Spielwiese, zum Beispiel für diverse Ballspielarten, und als Platz zum Feiern genutzt werden. Auch für Boule ist am Rand der Wiese eine Fläche vorgesehen.

Ursprüngliches Gebäude wurde 2015 abgerissen

Hintergrund für die Ausarbeitung dieses Planes: 2015 wurde das Gebäude der ehemaligen Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG) am Damgartener Hafen abgerissen. Seitdem liegt das Gelände brach. Die Stadtverwaltung hatte in den zurückliegenden Jahren versucht, Investoren für eine gewerbliche Nutzung zu finden. Zwar hat es Gespräche mit Interessenten gegeben, zum Beispiel für die Errichtung von Ferienwohnungen, doch die führten zu keinem Ergebnis. Daraufhin wurde die Strategie geändert. Statt gewerblicher Nutzung hat man sich darauf verständigt, die Aufenthaltsqualität am Damgartener Hafen für die Einwohner und Gäste zu verbessern.

Nachdem klar war, in welche Richtung die künftige Entwicklung gehen soll, hatte sich eine Initiativgruppe im November 2020 darangemacht, Vorstellungen für die Gestaltung und Nutzung des Sondergebietes Hafen Damgarten zu Papier zu bringen. Zu dieser Gruppe gehörten der Stadtvertreter Horst Schacht (Die Linke), Rita Falkert (Bürgerbündnis), die dem Stadtausschuss Damgarten als sachkundige Bürgerin angehört, und Dr. Frank Ziller, Vorsitzender des Pommerschen Geschichts- und Heimatvereins.

Digitales Informationssystem ist vorgesehen

Nicht nur die Schaffung von Wohnmobilstellplätzen haben sie vorgeschlagen: Auch die bereits erfolgte Aufstellung des zehn Meter langen Nachbaus eines Salzprahms auf der großen Wiese geht auf eine Anregung von ihnen zurück. Gebaut wurde der Prahm beim Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung. Mit dem Salzprahmnachbau soll an die wichtige Rolle des Damgartener Hafens für den Transport des in Bad Sülze produzierten Salzes nach Wismar erinnert werden.

Angesichts des zunehmenden Fahrradtourismus in Ribnitz-Damgarten und der Region wurden auch eine ausreichende Zahl von Fahrradstellplätzen und die Schaffung eines Grillplatzes von der Initiativgruppe vorgeschlagen. Diese Anregungen wurden ebenfalls in den vom Stadtarchitekten vorgestellten Plan aufgenommen.

Und auch das gehört zum Plan der Stadt: Im Hafen Damgarten soll künftig ein digitales Informationssystem – ähnlich wie in Dierhagen – eingerichtet werden. Und mobile Internetnutzer sollen freien Zugang ins World Wide Web haben. Freies WLAN möchte man am Info-Pavillon in einem Umkreis von rund 100 Metern anbieten, so Heiko Werth abschließend.

Von Edwin Sternkiker