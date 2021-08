Ribnitz-Damgarten

Die beiden Bahnhöfe in Ribnitz-Damgarten kennt jeder, der schon einmal mit dem Zug nach Rostock oder Stralsund gefahren ist. Während Ribnitz-Damgarten West noch heute seinem ursprünglichen Zweck dient, war der Bahnhof im östlichen Stadtteil lange Zeit in Vergessenheit geraten. Ganze 18 Jahre passierte nichts mit dem Backsteingebäude nahe des Ortsausgangs Richtung Plummendorf. Bis 2016 ein Berliner Taxifahrer begann, das alte Bahnhofsgebäude aus seinem „Dornröschenschlaf“ zu holen.

Wohnen im Bahnhof

Christian Kunath aus Berlin bringt bereits seit elf Jahren Kindern auf dem Dierhäger Plateau am Strand die faszinierendsten Tricks mit seiner Bungee-Trampolinanlage bei. Auf einer Auktion 2015 in Berlin sei ihm der alte Bahnhof in Damgarten zum ersten Mal aufgefallen. Doch er war zu spät dran und der Bahnhof fiel für ein Jahr in andere Hände.

Christian Kunath, Betreiber des Trampolinos in Damgarten. Quelle: Ann-Marie Lange

Doch Christian Kunath ließ nicht locker. Als er mitbekam, dass nach einem Jahr baulich nichts mit dem Gebäude passiert war, suchte er den Kontakt zum Käufer. Ihm gelang es, die Immobilie zu erwerben.

Im August 2016 habe der neue Besitzer des Bahnhofs in Damgarten zunächst nicht genau gewusst, was er mit dem großen Gebäude anfangen sollte. Doch schnell reiften die Ideen. Um Wohnraum und ein geregeltes Geldeinkommen zu garantieren, begann er mit dem Ausbau der insgesamt fünf Wohnungen.

Insgesamt 77 Tonnen Bauschutt mussten dafür das Bahnhofsgebäude verlassen. Soweit es möglich war, habe Christian Kunath den Großteil der Arbeit in Eigenregie oder mit der Hilfe von Freunden bewältigt.

Mieter ließen nicht lange auf sich warten. So sind heute drei der Wohnungen dauerhaft vermietet, eine dient als Ferienwohnung und eine weitere als eigener Rückzugsort der Kunaths. Anders als man annehmen könnte, schrecken die vorbeifahrenden Züge laut Christian Kunath keinen Mietinteressenten ab. „Der letzte Zug kommt so gegen 11 Uhr abends und dann erst wieder einer um 6 Uhr morgens.“

Das Trampolino Damgarten

Paradies für kleine Hüpfer: Die Trampolinhalle des Damgartener Bahnhofs. Quelle: Ann-Marie Lange

Der begeisterte Tischtennisspieler fasste nach einiger Zeit einen weiteren Entschluss: Etwas Sportliches soll im Bahnhof in Zukunft passieren. Da er mit der Bungee-Anlage bereits jeden Sommer von Juli bis August gute Erfahrungen gemacht hat, plante er nun eine Schlechtwetter-Alternative, eine Indoor-Trampolinanlage mit angrenzendem Café.

Das Café des Bahnhofs für wartende Begleitpersonen. Quelle: Ann-Marie Lange

So ist in den letzten sechs Jahren ein Paradies für Hüpfbegeisterte entstanden. Auf ca. 112 Quadratmetern finden sich insgesamt zwölf Trampoline, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Auch Basketballspielen vom Trampolin aus soll möglich gemacht werden.

Das Trampolino Damgarten soll in Zukunft ein Ausflugsziel für die ganze Familie sein, inklusive Café für das erwachsene Begleitpersonal. Auch Kindergeburtstage können dort gefeiert werden.

Der aktuelle Stand

Gerne hätte Christian Kunath schon im vergangenen November eröffnet. Allerdings machten ihm ein Wasserschaden sowie die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. „Als Corona kam, brach alles zusammen“, so Kunath. Da er jedoch 2020 unter strengen Auflagen trotzdem weiter auf dem Plateau in Dierhagen arbeiten konnte, stoppte der Umbau nicht lange. Die Eröffnung wird voraussichtlich im September stattfinden. In Dierhagen bleibe er dennoch aktiv.

Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Damgarten beherbergt nun eine Trampolin-Springwelt. Quelle: Ann-Marie Lange

Der Bahnhof in Damgarten bleibt jedoch sein Herzensprojekt. „An so einem alten Gebäude gibt es immer was zu tun, so richtig fertig ist man nie.“ So sollen auch der Außenbereich sowie die Außenfassade des alten Bahnhofs in Angriff genommen.

Mehr unter: www.trampolino-damgarten.de

Von Ann-Marie Lange