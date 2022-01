Ribnitz-Damgarten

Dass jahrhundertealte, nicht mehr genutzte Friedhöfe in Vergessenheit geraten, kommt nicht so selten vor. Wenn das aber bei einem Friedhof geschieht, der erst 1950 eingeweiht wurde und auf dem bis 1952 Bestattungen stattfanden, dann ist das doch eher ungewöhnlich. Der am Ortsausgang. von Damgarten gelegene Friedhof an der Richtenberger Straße ist so ein Begräbnisplatz. Dass er jetzt ins öffentliche Bewusstsein gerückt wurde, ist dem Heimatforscher Elmar Koch zu verdanken. Als er von den Plänen der Stadt hörte, in dem östlich der Damgartener Feldstraße gelegenen Teil der ehemaligen Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ Baugrundstücke zu erschließen, erinnerte er sich an Gespräche mit seiner Mutter. Sie hatte ihm von dem Friedhof erzählt, der sich gegenüber der Richtenberger Straße 36 befand.

Als der Friedhof angelegt wurde, gab es allerdings die Feldstraße noch nicht. Damals befand sich hier ein Acker. Generell, so berichtet der von Elmar Koch befragte Zeitzeuge Joachim Ballwanz, war der gesamte, stadtauswärts gelegene Bereich in den 1950er-Jahren noch sehr ländlich geprägt. Joachim Ballwanz wuchs hier auf. Seine Eltern hatten 1950 das Haus in der Richtenberger Straße 36 gemietet.

Ehemaliger Friedhof ist Bestandteil des Planungsgebietes

Eigentümerin der für die Bebauung vorgesehenen Fläche der ehemaligen Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ ist die Stadt. Die Entwicklung des Areals zum reinen Wohnstandort ist der erste praktische Schritt zur Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Hintergrund: Um nicht überall in den Anlagen verteilt einen Leerstand zu haben, sollen Gärten konzentriert und kleine Anlagen aufgegeben und zu Wochenendhausgebieten oder zu Bauland werden. Zu den Anlagen, wo künftig Wohnbebauung möglich sein soll, gehören neben der Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ auch die Anlagen Am Schusterwall und Morgenrot und ein Teil von St. Joost sowie ein Teil der Anlage Sonnenhügel.

Der alte Friedhof an der Richtenberger Straße in Damgarten ist Bestandteil des Planungsgebietes (Bebauungsplan Nummer 101), nimmt aber nur einen sehr kleinen Teil davon ein. Er befindet sich nur wenige Meter entfernt von der Richtenberger Straße im Bereich der Zufahrt zur ehemaligen Kleingartenanlage, wie Elmar Koch bei einem Vororttermin deutlich macht. Die ungefähre Ausdehnung des ehemaligen Gräberfeldes ist gut zu erkennen, da es eingezäunt ist (10 mal 18 bzw. 25 Meter). Der Efeu, der die Fläche überwuchert und früher eine sehr beliebte Grabbepflanzung war, verweise noch heute auf den alten Friedhof, so der Heimatforscher.

Mindestens 51 Bestattungen zwischen 1950 und 1952

Elmar Koch ist es gelungen, durch die Auswertung von Kirchenbüchern und städtischen Beerdigungsbüchern die Namen der Personen, die auf dem neuen Friedhof zwischen 1950 und 1952 beerdigt wurden, zu ermitteln. Insgesamt waren es zwischen 1950 und 1952 mindestens 51. Sämtliche Namen hat er in Form einer Liste seinem Beitrag über den Friedhof in der Richtenberg Straße beigefügt, der in dem vom Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte Ribnitz-Damgarten herausgegebenen Heft 5 der „Passgänge“ erschienen ist.

Das, was er bei der Sichtung von Akten des Stadtarchivs herausfinden konnte, hat er dem Bauamt der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten zur Verfügung gestellt. „Wir sind sehr dankbar für die entsprechenden Hinweise über die Geschichte, die Lage und Ausdehnung des ehemaliges Friedhofes“, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner. Man werde diese Hinweise bei den Planungen berücksichtigen. Alle menschlichen Überreste, die im Zuge der Arbeiten gefunden werden, werde man in würdiger Form wiederbestatten, so der Bauamtsleiter.

Warum auf dem Friedhof nach 1952 keine weiteren Menschen beerdigt wurden, sei aus den von ihm im Stadtarchiv Ribnitz-Damgarten eingesehenen Akten nicht zu ersehen, erläutert Elmar Koch weiter. Sehr wahrscheinlich sei die hier auftretende Staunässe der Grund gewesen. Das sei schon beim Ausheben der Gräber offenbar geworden. „Die geplanten 30 Jahre Liegezeit wurden offenbar in keinem Fall eingehalten, jedenfalls nicht, was die Pflege der Gräber betraf“, so der Heimatforscher.

Von Edwin Sternkiker