Ribnitz-Damgarten

Wer sich testen lassen möchte auf das Coronavirus muss derzeit einiges an Zeit mitbringen. Bis auf den Parkplatz am Stadion Am Bodden reicht die Schlange an Menschen, die sich im Testzentrum Stadiongebäude testen lassen möchten.

Zugegeben, die Länge der Schlange ist relativ, halten doch alle den vorgegebenen Corona-Abstand. Das Zentrum gerät dennoch allmählich an seine Grenzen. Deshalb soll nun in der Bernsteinstadt ein weiteres Testzentrum eingerichtet werden.

Testzentrum am Damgartener Sportplatz

Laut Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth haben in den vergangenen beiden Tagen jeweils etwa 140 Menschen das Ribnitzer Testzentrum in Anspruch genommen. Die Teststrecke selbst sei auf 100 Tests am Tag ausgelegt. Um der Nachfrage nachzukommen, soll nun in Damgarten, konkret im Gebäude am Sportplatz, ein Testzentrum eröffnet werden.

„Wir rotieren“, berichtet Huth. Der Wunsch: Aufnahme des Testbetriebs am Dienstag, 6. April. Ab diesem Tag gilt dann auch die Regel, dass beim Terminshopping, in Museen und weiteren geöffneten Kultureinrichtungen, derzeit zugelassenen Veranstaltungen und Beherbergungen zu nicht touristischen Zwecken sowie in Fahrschulen tagesaktuelle Schnelltests benötigt werden. Seit Mittwoch ist bereits ein negativer Test bei sogenannten körpernahen Dienstleistungen erforderlich, etwa bei Friseuren.

„Wir müssen mehr machen“, sagt Huth jedenfalls. Herausforderung sei, ausreichend Schnelltests zu bekommen und außerdem Personal für das Testzentrum zu finden. Wer freiwillig helfen möchte, kann sich bei Antje Weilandt, Leiterin des Sachgebiets Gebäudemanagement und Sport, melden, Telefon: 038 21/86 50 11. Möglich sei, dass das Damgartener Testzentrum später als das Ribnitzer und weiter in den Nachmittag hinein öffnet.

Öffnungszeiten in Ribnitz erweitert

Die Öffnungszeiten des Ribnitzer Testzentrums sind nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen außerdem erweitert worden. Ab 1. April ist im Stadion Am Bodden montags bis freitags (außer feiertags) von 8 bis 16 Uhr ein Schnelltest möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Auch am Sonnabend, 3. April, ist das Ribnitzer Testzentrum geöffnet.

In der gesamten Region sollen schnellstmöglich weitere Testzentren eröffnet werden. Benjamin Heinke, Amtsvorsteher des Amtes Darß-Fischland, kündigte bereits an, dass in der Darßer Arche in Wieck und in der Strandhalle in Ahrenshoop weitere Testzentren eröffnet werden sollen. „Die Testzentren starten am Mittwoch“, so Heinke.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Dörte Lange, Sprecherin des Landkreises, habe es zuletzt intensive Abstimmungen zwischen dem Landkreis und den Ämtern und Gemeinden gegeben. In der gesamten Region sollen weitere Testzentren eröffnen, etwa in der Touristinfo in Zingst, wie der Zingster Bürgermeister Christian Zornow mitteilte. Auch in Marlow und Bad Sülze sollen Testzentren eingerichtet werden. Der Landkreis werde zeitnah informieren, sobald die Zentren genutzt werden können.

Tests in Apotheken

Corona-Schnelltests sind außerdem in zahlreichen Apotheken in der Region möglich. Das sind unter anderem die Apotheke am Bodden: Lange Str. 80, 18311 Ribnitz-Damgarten, 03821-812913, die Bodden-Apotheke: Blaue Wiese 4, 18356 Barth, 038231-89036, die Ostsee-Apotheke: Reifergang 5, 18356 Barth, 038231-3833, die Strand-Apotheke: Strandstr. 44, 18374 Zingst oder die Apotheke Velgast: Straße der Jugend 37, 18469 Velgast.

Von Robert Niemeyer