Ribnitz-Damgarten

Bauparzellen in Ribnitz-Damgarten sind mittlerweile knapp, aber es gibt noch einige größere Flächen für den Wohnungsbau. Zum Beispiel im Bereich des ehemaligen Firmengeländes der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) im Stadtteil Damgarten. Für dieses Gelände gab es bereits vor zehn Jahren von privater Seite erste Bemühungen, hier ein Wohngebiet zu entwickeln, sie waren jedoch erfolglos. 2017 wurde das Areal dann von einem Investor ersteigert, der einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes stellte. Ziel war es, Baurecht für 15 Einfamilienhausparzellen zu schaffen. Doch daraus wurde nichts, der Eigentümer verkaufte die Fläche wieder.

„Der neue Eigentümer möchte so schnell wie möglich vorankommen. Damit ist wieder Bewegung in das Verfahren gekommen“, erläuterte Andreas Gohs ( CDU/ FDP) in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten am Montagabend. Deren Mitglieder hatten ihn zu Beginn der Sitzung für weitere fünf Jahre einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Dem Ausschuss lag der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 94 „Wohnbebauung ehemaliges KVG-Gelände“ vor. Die Mitglieder des Gremiums haben ihm einstimmig zugestimmt. Am Mittwoch befassen sich die Stadtvertreter mit dem Thema. Deren Sitzung findet in der Bibliothek Damgarten statt und wird um 18 Uhr eröffnet.

Zweigeschossige Mehrfamilienhäuser

Ziel der Planungen ist die Schaffung von Baurecht für sieben Einfamilienhausparzellen sowie für Mehrfamilienhäuser. Letztere sind zweigeschossig mit Staffelgeschoss, so wie man sie von der Sandhufe III in Ribnitz kennt, geplant. Damgarten brauche neue Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser. Es gebe eine starke Nachfrage, die derzeit nicht befriedigt werden könne, machte Andreas Gohs deutlich. Er hob hervor, dass der Investor bereit sei, sowohl die Planungs- als auch die Erschließungskosten zu übernehmen.

Der Investor hat vor, die Einfamilienhausparzellen zur Refinanzierung frei auf dem Markt zu veräußern. Die Mehrfamilienhäuser hingegen möchte er selbst umsetzen. Darüber informierte Guido Keil vom Stadtbauamt in der jüngsten Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses der Stadtvertretung. Dessen Mitglieder haben dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss ebenfalls einstimmig zugestimmt.

Erschließung erfolgt über Richtenberger Straße

Die Erschließung des Baugebietes soll von der Richtenberger Straße aus erfolgen. Es ist gesichert, dass diese Zufahrt auch zur künftigen Anbindung weiterer angrenzender Brachflächen genutzt werden kann. Damit nehme der Investor Rücksicht auf die Wünsche der Stadt, macht Stadtarchitekt Heiko Werth deutlich. Die Stadtverwaltung hat das ehemalige KVG-Gelände bereits 2010 zum Thema gemacht, indem sie einen Rahmenplan für den gesamten Bereich zwischen der Stralsunder Chaussee und der Richtenberger Straße aufstellte. Planungsziel war auch hier eine Wohnbebauung, damals allerdings vorzugsweise mehrgeschossig.

Das ehemalige KVG-Gelände zwischen Stralsunder Straße und Richtenberger Chaussee gilt als nicht unkompliziert, denn die Flächen dieses ehemaligen Betriebsgeländes sind zum Teil versiegelt. Das hat Auswirkungen auf die Höhe der Erschließungskosten. Es gibt aber auch mehrere gewichtige Gründe, die für dieses Areal sprechen. Dazu gehört die Nähe zur Löwenzahn-Schule sowie zur Regionalen Schule „ Rudolf Harbig“ und zum Wossidlo-Gymnasium. Auch Einkaufsmöglichkeiten und Bahnhof sind fußläufig gut zu erreichen.

Von Edwin Sternkiker